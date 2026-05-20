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20 MAY 2026|

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El programa de inserción laboral rural de Cáritas facilita la contratación de casi el 50% de sus usuarios en el Bajo Aragón

La intención es dar a conocer los buenos resultados del programa para que este llegue a más personas. El servicio ofrece tutorización de los candidatos, conexión directa con empresas y empleadores de la zona, preeselección de candidaturas y seguimiento de los procesos e incorporaciones laborales

Representantes de Cáritas se han reunido con el Ayuntamiento de Alcañiz./ M.M.R.
Representantes de Cáritas se han reunido con el Ayuntamiento de Alcañiz./ M.M.R.

Marina Monreal20 05 2026

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Cáritas lleva desde 2024 trabajando en la comarca del Bajo Aragón con un programa de insercion laboral rural gratuito. Se trata de una orientación individualizada para que personas en situación de desempleo puedan acceder a nuevas opoturnidades. Según los datos del primer balance del programa, en la comarca y zonas cercanas se han atendido a unas 80 personas de las que se un tercio son natales de la zona, un segundo tercio hispanohablantes y un tercero de otras nacionalidades. A partir de las tutorizaciones que se han llevado a cabo, se han conseguido formalizar 39 contratos laborales, es decir casi un 50% del total.

Desde Cáritas destacan que para que el programa funcione es muy importante «el trabajo en red» que permite conocer todas las opciones y trabajar con cada uno de los casos de forma individualizada. En este sentido, el programa colabora no solo con empresarios locales sino también con los centros educativos, las iniciativas de emprendimiento municipales u otros proyectos de inserción laboral como los Programas Experienciales de Empleo.

La intención es dar a conocer los buenos resultados del programa para que este llegue a más personas. El servicio ofrece tutorización de los candidatos, conexión directa con empresas y empleadores de la zona, preeselección de candidaturas y seguimiento de los procesos e incorporaciones laborales. El servicio va dirigido a personas en edad laboral que se encuentren en situación de desempleo o que quieran mejorar su situación laboral y residan en el terriorio laboral en el que opera la Diócesis de Zaragoza.

En este sentido este miércoles han participado en una rueda de prensa junto al alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan; Carlos Gómez Bahillo, presidente de la Fundación por la inclusión social de Cáritas Zaragoza, director de Cáritas Zaragoza y director de Cáritas Aragón; Francisco Yagüe Agreda, gerente de la Fundación; Cristina García Uriel, coordinadora del programa de inserción laboral rural; y Paula Escuin Gallego, orientadora laboral del programa en el Bajo Aragón Histórico. Recuerdan que se trata de un problema abierto a toda la población independientemente de su situación económica. El único requisito es tener un nivel básico de español para no tener barerras idomáticas.

Colaboración con el Ayuntamiento

Ahora mismo, el programa cuenta con una colaboración con el Ayuntamiento que cede los espacios en la sede de los emprendedores de la capital Bajoaragonesa en la calle Pilar Narvión, desde donde se realizan las atenciones. Además, en Caspe se atiende en la Casa de Asociaciones (plaza de España, 10) y en Calanda en la Casa de Cultura (calle Manuel Mindán, 3).

El acceso al programa es completamente gratuito y para contactar es necesario solicitar una cita previa con una correo electrónico a empleorural2@fundacioncaritaszgz.es o un whatsapp al 676711927.

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