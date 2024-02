Chiprana y Aguaviva se convierten en los epicentros de una nueva jornada de protestas agrícolas

Los agricultores y ganaderos del territorio han retomado este viernes las movilizaciones en puntos como Aguaviva y Chiprana con cortes de tráfico y marchas lentas. Continúan así unas protestas que están en las calles y en las instituciones desde principios de mes. Aunque a estas horas el tráfico se ha restablecido los paros se han realizado de forma intermitente desde primera hora.

En Aguaviva, en la A-225 en la entrada del pueblo en el cruce con La Ginebrosa frente a La Venta se han reunido más de 50 afectados con sus tractores, que se han desplazado desde localidades como Alcorisa, Los Olmos, La Ginebrosa o Andorra, entre otros. Todos iban ataviados con unos chalecos amarillos en los que en la espalda se podía leer ‘Nuestro fin será vuestro hambre.

Allí se han estado llevando a cabo cortes intermitentes consensuados con la Guardia Civil, de un máximo de 20 minutos cada uno. Aunque en un primer momento estaba previsto que agricultores y ganaderos se trasladaran hasta la zona de Gargallo por registrar un mayor tráfico de camiones finalmente no ha sido necesario.

«Estamos luchando por los precios justos. Los costes siguen caros y estamos viendo que con la llegada de los productos internacionales no se nos paga a un precio que permita cubrir costes», relata Héctor Castel, un joven agricultor de Aguaviva. Aseguran que las perdidas en cultivos como el girasol ascienden ya al 75% y por tanto «van a dejar de ser rentables». Cuestiones que se unen a otros problemas como «la excesiva burocracia».

«Los agricultores queremos poder cultivar nuestras tierras como siempre», ha mantenido Emilio Conesa, agricultor y ganadero de La Ginebrosa que este viernes ha querido participar también en las protestas. «Nos ofrecen muchas cosas pero la realidad es que no nos dejan ser productivos«, añadía el agricultor. En este caso, Conesa asegura que la ley de bienestar animal le obliga a reducir en «un 20% de la producción». «Al final no sabemos que es lo que podemos hacer», concluye.

Un niño ha participado en la protesta de Aguaviva en señal de que los agricultores quieren relevo generacional./ R.E.

También desde La Ginebrosa ha llegado César Villanova, un joven agricultor de 25 años que reconoce que si no fuera que porque viene de una familia que se dedica a la agricultura y la ganadería, le hubiera sido imposible dedicarse al sector. «Es lo que he visto toda la vida en casa y lo que me gusta. Si no fuera por la familia nos sería imposible incorporarnos a los jóvenes. Los precios deberían ser justos y reducir la burocracia. Nos piden demasiado, para ser agricultor no habría que ser ingeniero ni abogado», opina el joven.

Entre los mayores afectados, están los muchos camiones que cada día pasan por la zona. Sin embargo, transportes como el autobús escolar ha podido pasar con normalidad. Entre las indicaciones que la Guardia Civil ha hecho a los manifestantes estaban aparcar sus tractores en la acera y únicamente ocupar la vía a pie con los chalecos reflejantes

El Bajo Aragón-Caspe se reúne en Chiprana

En el Bajo Aragón-Caspe en torno a 40 tractores de Caspe y Chiprana se han reunido desde las 7.30 en la rotonda de entrada de Chiprana para mantener cortada la vía. Los paros del tráfico han iniciado a las 8.30 y cada uno de ellos ha durado 30 minutos. Han afectado a ambos sentido de circulación y se han mantenido hasta la 13.00.

La semana pasada se reunieron en Caspe y este viernes habían decidido concentrarse en Chiprana para darse apoyo «entre todos los compañeros». «Aquí no hay cabida política, todos los que hemos salido tenemos los mismos problemas. La gente está respondiendo, sentimos que la sociedad está con nosotros porque saben que estamos luchando por unas cosas que son para el bien de todos, no solo para nosotros», valoró Vicente Cirac, presidente de la Asociación de Agricultores.

«No queremos ponernos a la gente en contra, pero queremos que siga habiendo visibilidad en nuestras protestas«, explica Rafael Guardia, agricultor de Caspe que se acercó a las movilizaciones. De la misma forma que el resto aseguran que el problema está «en el producto que llega de fuera». Por otro lado, las trabas burocráticas también suponen un gran problema. «Para hacer cualquier cosa pasamos más tiempo haciendo papeles que trabajando el campo que es lo que realmente podemos hacer», añade.

Los agricultores esperan llegar a una solución pronto y mantienen que se trata de una protesta que se está replicando por toda la Unión Europea que «esperan de solución». Este fin de semana no tienen previsto volver a reunirse, pero los agricultores caspolinos no descartan movilizarse durante la semana que viene. «Seguiremos hasta que obtengamos una respuesta», concluyeron.