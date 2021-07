La provincia de Teruel: un plató natural de cine que gana adeptos

Zonas áridas perfectas para las localizaciones desérticas; imponentes cielos de altura; una rica naturaleza con bosques, lagunas y cascadas; un aeropuerto o un circuito de MotoGP de los que se puede disponer; fábricas abandonadas como la Central Térmica de Aliaga; o una amplia red viaria con baja densidad de tráfico. La provincia de Teruel está explotando sus principales características con paisajes muy variados y espacios abiertos para atraer rodajes que generen actividad económica, un trabajo que está dando sus frutos y cuyo potencial va en aumento.

No hay un mes en el que no se ruede una producción en la provincia y en cada ocasión el volumen de personas que movilizan es más grande, con equipos de hasta 100 personas. En la última grabación se contabilizaron 50 trabajadores. Los equipos no solo producen un impacto económico durante los días de rodaje sino también en el previo cuando se mueven realizando tareas de búsqueda de localizaciones y producción.

Ya se han rodado una quincena de películas, videoclips y, sobre todo, anuncios desde que en agosto de 2020 se inició el rodaje de la película ‘García y García’ en la ciudad de Teruel. Tan solo los cuatro proyectos más grandes han supuesto un impacto económico estimado cercano a los dos millones de euros según los propios productores. Dos de ellos, de la mano de Netxflix.

Para atraer estos rodajes y facilitar su trabajo la Diputación Provincial de Teruel puso en marcha la Teruel Film Commission, una ventanilla única que pone en contacto a las productoras con las distintas instituciones, particulares y empresas turolenses para lograr el mayor impacto económico para el territorio. Trabaja como una oficina de servicios que ofrece el catálogo de localizaciones de una provincia con zonas muy diversas y en ocasiones desconocidas; y facilita los permisos que necesitan este tipo de producciones. Simplifica la tarea administrativa de los productores y su interlocución con las instituciones para acceder a determinados espacios como por ejemplo Motorland además de trabajar en la promoción exterior de todo el territorio como escenario de rodajes.

Por ejemplo, realizar un rodaje en una provincia despoblada como la de Teruel facilita los cortes de carreteras como ocurrió en noviembre, cuando se cerró la autovía A-23 a la altura del Jiloca durante 12 horas para grabar la película ‘Centauro’, que previamente también había grabado en el circuito de Alcañiz. En los últimos meses la provincia ha acogido cinco rodajes de anuncios de coches.

«Muchos en el sector no sabían lo que ofrece Teruel y poco a poco nos vamos dando a conocer. Tenemos mucha influencia en Barcelona y estamos abriendo en Madrid. Este sector es muy pequeño y el boca a boca y las buenas sensaciones que dejamos nos están funcionando muy bien, cada vez vienen más localizaciones a vernos y eso se traduce en impacto económico», apunta el diputado provincial de Cultura, Diego Piñeiro.

La Teruel Film Commission se creó en abril oficializando la labor facilitadora, de apoyo y de asesoramiento que ya venía realizando la Diputación desde agosto con ‘García y García’ en distintos proyectos cinematográficos, televisivos o publicitarios. Este trabajo se realiza tanto de forma exclusiva como en colaboración con las oficinas fílmicas que ya existen en la provincia, especialmente Film Lonely Lands, la Film Office de la Comarca del Jiloca y la Comarca de Daroca (Zaragoza).

El objetivo de la Diputación de Teruel es que las diez comarcas de la provincia, además de la ciudad de Teruel, cuenten con su propia oficina fílmica que mantenga y actualice un catálogo de localizaciones, una página web en la que muestren sus servicios y personal capacitado para trabajar sobre el terreno con las productoras que rueden allí.

Todas ellas estarán reflejadas en la página web de la Teruel Film Commission, que ya está en funcionamiento, y que se ocupará de transmitir al exterior una imagen común, ejercer de ventanilla única para ciertos permisos o coordinar grabaciones que se desarrollen en distintas zonas.

Los proyectos audiovisuales coordinados por la Diputación de Teruel han trabajado ya en seis de las diez comarcas de la provincia. El 27 de agosto se estrenará la película ‘García y García’, con José Mota y Pepe Viyuela como principales protagonistas. Con un equipo de 80 personas generaron un impacto de un millón de euros ya que pernoctaron durante un mes en la capital turolense y contaron con empresas locales para construir decorados.

A esta comedia se le han sumado tres producciones de Netflix: ‘Centauro», rodada en Motorland y en la autovía A-23; y ‘La bestia’, grabada en Blancas y Villarquemado; y la serie ‘Bienvenidos a Edén’, que se filmó en Cretas con Amaia Salamanca, Ana Mena y Berta Vázquez, entre otros. El rodaje se llevó a cabo en las viviendas de Solo Houses por lo que no dejó más imágenes que las que sus protagonistas compartieron en redes sociales pero sí tuvo un importante impacto económico tanto en Cretas como en otras localidades de la comarca en un mes, marzo, en que alivió el cierre perimetral que Aragón vivía en esa época. También se han grabado en la provincia anuncios de publicidad y videoclips como ‘Los irrompibles’ de Love of Lesbian, grabado en la laguna de Villarquemado y en los alrededores de la laguna de Gallocanta.