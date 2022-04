Prudencia en el primer día sin mascarillas en interiores: «Si los clientes las llevan, nosotros también»

Desde este miércoles ya no es obligatorio llevar la mascarilla en espacios interiores, sin embargo, la imagen en Alcañiz es prácticamente la misma que la de días atrás. Muchos propietarios de establecimientos prefieren seguir llevándola por precaución y respecto hacia sus clientes, y quienes han decidido quitársela -siguiendo la directriz publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- son cautos y no dan todavía saltos de alegría. En cuanto a los clientes, el porcentaje de quienes optan por seguir portando el cubrebocas también es mayor. Muchos, ante la duda, llevan la mascarilla en la barbilla y se la suben y bajan dependiendo de lo que hacen los que están a su alrededor.

“Consideramos que al igual que muchos de nuestros clientes están llevando la mascarilla, nosotros también nos la vamos a seguir poniendo por respeto a los demás y por higiene”, ha explicado Miguel Ángel Rocatín, al frente de la cafetería Vewin´s. Al establecimiento, también ha entrado más de una persona con el rostro al descubierto; sin embargo, mientras sigan llegando clientes con el cubrebocas, el personal “responderá de la misma manera”.

También en los centros formativos, docentes y personal administrativo han optado por seguir usando la mascarilla. “Todos los trabajadores vamos a seguir llevándola. En cuanto a los alumnos, son libres de hacer lo que quieran, aunque nuestra recomendación es que hagan uso de ella en clase”, ha explicado Nicolás René, administrativo en la academia de inglés Starting Point. Hasta cuándo seguirán llevando el cubrebocas dentro de las aulas, “dependerá de la situación epidemiológica”.

Docentes y personal de la academia de inglés Starting Point siguen llevando la mascarilla./ María Celiméndiz

Donde sí había ganas de desprenderse de la mascarilla era en el gimnasio. “Con el deporte es bastante incompatible”, ha señalado Adrián Vera, uno de los propietarios de Premium Fitness Center. Los usuarios que se encontraban este miércoles en el interior practicando ejercicio tenían la cara despejada y Vera cree que lo mismo ocurrirá con la mayoría de quienes vayan. En cuanto a los trabajadores, no se les pedirá que lleven la mascarilla, aunque cada uno “será libre de decidir que quiere hacer”. Sí que seguirán manteniendo la pantalla en el mostrador para que “el contacto no sea tan directo”.

Los usuarios del gimnasio Premium Fitness Center se alegran de poder volver a practicar deporte sin mascarilla./ María Celiméndiz

Los propietarios y trabajadores de los establecimientos comerciales que sí se han quitado la mascarilla coinciden en que “van a ser cautos”: tendrán en cuenta la opinión de los clientes que prefieran que la lleven puesta. Eugenio Ramo, librero de Santos Ochoa, ha recordado que en la tienda “siempre han respetado las decisiones que ha tomado el Gobierno”, y que ahora, si no están obligados a llevar el cubrebocas, “no lo portarán”. “Confío en que este sea el inicio del fin de la pandemia”, ha destacado, al mismo tiempo que ha dejado claro que “si un cliente le pide que se la ponga porque van a estar cerca, no tendrá ningún inconveniente en hacerlo”.

En la librería Santos Ochoa, los trabajadores siguen la directriz publicada en el BOE./ María Celiméndiz

“Yo llevo la mascarilla en la manga, y si veo que la persona que entra por la puerta la tiene puesta, me la coloco también. Creo que si la llevas puesta continuamente, la gente que no la lleva y te la ve, se la pone. De esta manera, intento respetar a todo el mundo”, ha explicado Cristina Foz, propietaria de la tienda de moda El Ropero. Eso sí, tiene claro que usará el cubrebocas sin excepción si se acumula gente en el establecimiento o cuando esté acatarrada, y más allá del negocio, “cuando viaje en transporte público”. “Yo creo que nos va a costar quitárnosla”, ha reconocido.

En la carnicería Rosique Esteban, la mayoría de los clientes llevaban este miércoles la mascarilla puesta. Su propietaria, Pili Esteban, ha decido que se la va a quitar, aunque a ratos, por inercia, se la ponía. “Estamos manteniendo las distancias adecuadas y en la zona del mostrador, donde más trabajo, tengo una pantalla protectora”, ha explicado Esteban sobre las medidas de seguridad en el local más allá de los cubrebocas.

Ana Ariño, propietaria de la joyería Aribiz, sigue poniendo la mascarilla «por costumbre» cuando entra un cliente./ María Celiméndiz

Por su parte, la propietaria de la joyería Aribiz, Ana Ariño, todavía llevaba este miércoles la mascarilla puesta, aunque su intención es quitársela “poco a poco”. “Una señora que ha entrado sin mascarilla y ha visto como yo me la subía, me ha preguntado si se la tenía que poner y le he dicho que no hacía falta”, ha contado Ariño, quien reconoce que la lleva “por costumbre” y que “tendrá que acostumbrarse también a no llevarla”.

Incertidumbre en los colegios

En los centros educativos de la capital bajoaragonesa reina la incertidumbre sobre cómo proceder tras el decreto publicado en el BOE este miércoles. Varios directores han contado a La COMARCA que están a la espera de que el Departamento de Educación se ponga en contacto con los centros para darles instrucciones -tal y como se ha procedido durante todo el tiempo de pandemia-, y que hasta entonces, profesorado, personal no docente y alumnos seguirán llevando la mascarilla.

Sin embargo, fuentes del Departamento de Educación han confirmado a este periódico que desde el Gobierno de Aragón no se tiene previsto emitir ninguna instrucción a los centros educativos sobre la retirada de las mascarillas. Señalan que el decreto “deja muy claro” que se elimina la obligatoriedad de llevarlas en interiores y recuerdan que la propia consejera de Sanidad, Sira Repollés, dijo este martes que “en el interior de los colegios no es necesario llevar la mascarilla”.