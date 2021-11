El PSOE cesa a la consejera de Servicios Sociales y Mujer en la Comarca del Bajo Aragón

La consejera comarcal Susana Mene anunció este lunes públicamente que el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, Luis Peralta, de su mismo partido, el PSOE, la ha destituido como delegada de Servicio social de base, Centro Comarcal de información y servicios a la Mujer e Inserción Social. La también concejal alcañizana, que seguirá como consejera aunque sin un área asignada, aseguró que Peralta le comunicó la decisión por WhatsApp el pasado martes cuando se encontraba de baja médica y que no ha podido hablar con él para conocer los motivos del cese. «No he comprendido los motivos porque nunca la delegación ha tenido tanta visibilidad, coordinación y ayudas a los ciudadanos, he intentado hablar con él y estoy esperando a verlo personalmente para que me explique», afirmó ayer Mene, quien dijo respetar la decisión y seguir apoyando a su partido.

Este medio se puso este lunes en contacto con Peralta, quien aseguró que no ha firmado formalmente la destitución de Mene aunque no quiso confirmar si el cese es un hecho y si se lo comunicó por WhatsApp a la afectada la semana pasada porque primero quiere hablar personalmente con ella. Asegura que en estas semanas se ha intercambiado mensajes con Mene y «no recuerda» si en alguno de ellos le comunicó la destitución.

El alcorisano alega que lleva tres semanas intentando quedar para hablar en persona con Mene junto con el portavoz comarcal del PSOE, el concejal de Castelserás, Javier García, y «no hay manera». «Llevo tres semanas intentando juntarme con ella. Este lunes me han dicho que ha estado en la Comarca y le han dicho que yo estaba en mi despacho y no ha venido a hablar conmigo», afirmó Peralta.

El Partido Socialista de Teruel sí confirmó ayer la destitución de Mene y aseguró que «respeta» la decisión de Peralta y que debe ser el propio presidente quien debe explicar personalmente los motivos del cese.

Mene defendió públicamente su labor al frente de la delegación de Acción Social y Mujer y la de las trabajadoras y trabajadores del área. «En este tiempo hemos introducido cambios con nuevas políticas, intentando llegar a más pueblos y trabajado de forma coordinada con otras delegaciones como Deporte o Juventud. Hemos trabajado con todos los municipios y fuerzas políticas visibilizando temas tabú como la trata de mujeres y niñas, participando en la gestión de centros covid para los trabajadores del campo, aumentado las ayudas de urgencia y entregando lotes especiales de alimentos a unas 150 familias durante la pandemia. Este trabajo se ha realizado sin aumentar la plantilla así que quiero aprovechar para agradecer su labor a las trabajadoras, cuya gestión en este tiempo y especialmente durante la pandemia ha ido más allá de sus obligaciones laborales», explicó Mene, quien nombró uno por uno en su intervención a todas las trabajadoras del Servicio Social de Base en Alcañiz, Calanda y Alcorisa, a quienes agradeció su entrega.

Mene desligó la decisión de Peralta de su abstención a los presupuestos del Ayuntamiento de Alcañiz en 2020 por la subida de sueldos políticos y aseguró que su situación en el Ayuntamiento es buena. «Con aquella abstención igual que ahora defiendo una política de gestión, valores trabajo y de moralidad poniendo siempre a la ciudadanía en el centro porque es por y para quién trabajamos. Si estoy en política es porque creo que podemos hacer una sociedad mejor; más igualitaria, distributiva, democrática y libre; y menos machista, racista, homófoba y, especialmente, menos clientelar. Cuando deje de creer en esto me iré de la política».