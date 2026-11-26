Como si de una competición de virales de TikTok se tratara y con el éxito «Yo sí te voy a votar» sonando a todo volumen, los candidatos del PSOE de Teruel al Congreso y al Senado han sacado sus mejores pasos de baile para entrar a su acto central de campaña en Alcañiz. La recta final de campaña ha reunido a un centenar de simpatizantes y militantes en el Liceo para escuchar las propuestas de su partido. Bajo el lema de campaña «La fuerza de la gente», los socialistas han reivindicado un país «que va como un cohete» frente a la involución que muestran PP y Vox.

«Nadie ha hecho tantos kilómetros como nosotros, nadie ha estado con tanta gente como nosotros», ha asegurado Herminio Sancho, que, rodeado de su gente y con tono firme, ha defendido al PSOE como ganador «en Teruel, en Zaragoza y en todo el país». Sancho ha pedido al electorado «que estén tranquilos». Para ello, la única opción es «votar al Partido Socialista». El candidato ha asegurado ser «el más convencido de que vamos a ganar». Ha apelado a la mayoría moderada de la provincia para blindar los derechos sociales. «Hay mucho voto callado, vamos a dar la sorpresa y el domingo me vais a ver bailar», ha añadido. «Cuando ellos llegan, la hija de un pastor no podrá ser doctora en biología, el hijo de un minero no podrá ser juez», ha concluido.

La candidata al Senado, María José Villalba, ha apelado al voto de las mujeres. «No ha sido fácil hacer avances y tenemos que pensar en las sufragistas que consiguieron que todas podamos ir a votar este domingo», ha recordado y ha pedido «ni un paso atrás en la defensa de los derechos».

El secretario general de Teruel, Rafa Guía, ha asegurado encontrarse en una sala «llena de gente maja» y ha asegurado que que gobierne el PSOE le sienta bien «a todo el país». Guía ha elogiado el legado de los alcaldes socialistas de Alcañiz, Marisol Navarro e Ignacio Urquizu. De este último ha dicho que «menos mal que llegó él para solucionar los problemas del cerro de Pui Pinos». El secretario general se ha referido a los miembros de Teruel Existe, a los que ha calificado de «incoherentes», y ha criticado que gobiernen con la derecha al margen de considerarse «una fuerza progresista».

La secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha sido la encargada de cerrar el acto. Recibida con una gran ovación por parte de sus compañeros, la portavoz ha asegurado que en su recorrido por el territorio se ha encontrado «muy buenas sensaciones, mucha ilusión y muchas ganas en estas elecciones». Alegría ha advertido de que el bloque de derechas «está dispuesto a deshacer todo lo que hemos conseguido». «Ellos, que viven instalados en la crispación, en la mentira y en los bulos, lo que se merecen es estar cuatro años más en la oposición», ha concluido.