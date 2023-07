PSOE e IU gobiernan Andorra después de 24 años de histórico enfrentamiento

PSOE e Izquierda Unida gobernarán juntos Andorra después de más de dos décadas de desencuentros entre las dos formaciones, rivales por el mayoritario voto de izquierdas en la localidad. El alcalde, Rafa Guía (PSOE); y el ya segundo teniente alcalde, David Villanueva (IU), sellaron el miércoles un pacto histórico con el que han «interpretado» lo que ha pedido la ciudadanía: «que las dos principales fuerzas de Andorra, que son de carácter progresista, dejen a un lado las rencillas anteriores y se unan para dar estabilidad al Ayuntamiento».

Estas «rencillas» se prolongaban ya 24 años, desde que en 1999 el único concejal de IU, Luis Ángel Romero, fue investido alcalde con el apoyo del PP (con el que gobernó varias legislaturas) desbancando al candidato del partido ganador, el socialista Carlos Guía, hermano del actual alcalde. Desde entonces los socialistas estuvieron 20 años sin gobernar Andorra porque IU supo aprovechar el gobierno con un inusual pacto con el PP que logró atraer el voto progresista hasta 2019, cuando el PSOE recuperó un bastón de mando que no lograban desde los tiempos de Isidro Guía, histórico alcalde y padre del actual mandatario.

El acuerdo, de dos folios, se centra en tres ejes: el empleo, incrementar los equipamientos municipal y mejorar los servicios públicos. Ya se está negociando para trasladar este pacto a la Comarca. Además, auditará el trabajo del anterior gobierno socialista. «No digo que lo hicieran bien o mal pero quiero saber cómo están las cuentas», dijo Guía.

El único liberado será el alcalde, que cobrará 45.000 euros brutos al año, unos 2.600 netos al mes, «tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)» como destacan en el acuerdo.

Habrá dos tenientes alcalde, Alberto Villanueva (PSOE), concejal de Urbanismo, Obras Públicas, Vivienda y Ciclo del Agua; y el citado David Villanueva de IU, delegado de Nuevas Tecnologías, Transparencia y modernización de la administración. De momento no percibirán sueldo pero en el acuerdo se establece que lo podrían llegar a cobrar durante la legislatura «dependiendo de las necesidades del Ayuntamiento».

Las concejalías se han repartido entre todos los partidos salvo Vox, que no ha querido asumir delegaciones. En la Junta de Gobierno estarán solo representantes del equipo de gobierno pese a que precisamente los ediles de Izquierda Unida fueron muy críticos en la pasada legislatura con el PSOE porque no se contara con la oposición en este órgano. Villanueva lo justifica para «no eternizar las reuniones porque se tratan 30 o 40 puntos y si hablan todos es insostenible» aunque el acuerdo establece que se podrá incorporar a lo largo de la legislatura a otros grupos «en función del trabajo que desarrollen».

En esta legislatura se actualizan al alza las asignaciones por asistencia, que siguen siendo reducidas comparándolas con Alcañiz: 40 euros por pleno y 30 por junta de gobierno local y comisiones.