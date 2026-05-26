El PSOE lamenta las fotos en el nuevo Hospital de Alcañiz «de quienes no hicieron nada para que fuera una realidad»

El PSOE ha lamentado, a través de su grupo en el Ayuntamiento de Alcañiz, que en las fotos de este lunes en el nuevo hospital estén “quienes no hicieron nada para que fuera una realidad tal como es hoy”, y ha reclamado “el reconocimiento debido” a los gobiernos de Aragón liderados por Javier Lambán, que no solo apostaron por la construcción del centro sino que paralizaron el intento de privatización por parte del Partido Popular, frente a la “apropiación” del Gobierno de Jorge Azcón y del equipo de gobierno PP-Vox-Par en el Ayuntamiento de Alcañiz.

De esta forma, los socialistas alcañizanos han recordado las manifestaciones masivas que se vivieron en Alcañiz contra la privatización que estaba planificando el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, siguiendo el modelo de concesión que ejemplificaba el hospital de Alzira y que, han asegurado, actualmente vemos en la Comunidad de Madrid. Para ello se pagaría un canon para su construcción de más de 450 millones de euros, que contrastan con los poco más de 120 millones de euros que se han invertido hasta la puesta en marcha de este hospital de modelo 100% público.

El portavoz en el Ayuntamiento de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha destacado como el gobierno autonómico liderado por el PSOE que sucedió al de Rudi, con Javier Lambán en la presidencia, “apostó por lo público”. Tras las elecciones de mayo de 2015, señalan, “una de sus primeras decisiones fue paralizar el proyecto de privatización del hospital de Alcañiz”.

Además, Urquizu han destacado también que cuando accedió a la alcaldía de la capital bajoaragonesa, el acuerdo de gobierno con Izquierda Unida señalaba como una de su prioridades “la construcción de un nuevo hospital público”. De esta forma, reivindican el trabajo realizado desde el Ayuntamiento para agilizar la obra o para resolver problemas como el de la rescisión del contrato por incumplimiento con la empresa constructora en 2019.

“No había mes que no llamara como alcalde a la Consejería de Sanidad para interesarme por el expediente. Fruto de este trabajo e insistencia, en verano de 2020 se lanza la nueva licitación del hospital de Alcañiz por un coste de casi 90 millones de euros”, ha explicado Urquizu señalando también cómo dejaron “lanzada la licitación del vial de acceso” antes de las elecciones municipales de 2023.

El portavoz socialista ha reivindicado el trabajo realizado que ha permitido poner en marcha un hospital “cuya construcción finalizó a principios de 2024 gracias al esfuerzo inversor del gobierno de Javier Lambán y del trabajo realizado por el anterior equipo de gobierno municipal que tuve el honor de encabezar". "De hecho, en Teruel no tienen los viales ni el hospital acabado, algo que nosotros hicimos casi en un tiempo récord en la legislatura anterior en Alcañiz”, ha añadido".

Respecto a la visita de este lunes del presidente Azcón, “que no tuvo tiempo de acercarse al nuevo hospital durante toda su primera legislatura de retrasos y paralizaciones”, Urquizu ha lamentado “las cosas que tiene a veces la política”. “Quienes hoy se hacen fotos no hicieron nada para que ese hospital fuera una realidad. De hecho, se intentan apropiar de él y del vial. Y quienes lo hicimos posible, empezando por la ciudadanía y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, hoy no tienen espacio en esas fotos”, ha dicho alertando, además, de que Azcón ya ha abierto la puerta a la privatización de ciertas consultas.

De hecho, en clave local, el portavoz socialista en el Ayuntamiento señala que “no son capaces de tener un servicio digno de autobús que comunique ese hospital con el centro de la población en tiempos razonables. Ni una marquesina. Si no son capaces de hacer funcionar una línea de autobús, me los imagino con un expediente como el del hospital de Alcañiz que tuvimos que hacer frente la legislatura anterior”.