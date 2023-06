El PSOE ofrece a Teruel Existe la presidencia de la DPT con un tripartito y presiona al PAR para evitar un pacto con el PP

El PSOE ha contratacado este jueves después de que el PAR anunciara un día antes que «apoyará las listas más votadas allá donde puedan alcanzar acuerdos», lo que le acerca más al PP, el partido ganador de las elecciones. Javier Lambán ha ofrecido una rueda de prensa para presionar al PAR e intentar frenar un posible acuerdo de los aragonesistas con el PP en la principal institución en la que los socialistas pueden gobernar más allá de la DPZ, que ya tienen garantizada. El líder de los socialistas aragoneses ha anunciado por sorpresa que su partido facilitará a Teruel Existe la presidencia de la Diputación de Teruel que los de Tomás Guitarte habían pedido con un pacto a tres con el PAR.

Para ejercer presión sobre ambos ante posibles acuerdos con los populares, les ha advertido de que se convertirían en «meras comparsas» y «elementos para tratar de blanquear» un acuerdo con Vox para llegar al Gobierno de Aragón que ya ha dado por hecho aunque no está firmado. En esta decisión es donde, según Lambán, Teruel Existe «se juega su credibilidad» y el PAR «su supervivencia como partido».

Las reacciones no se han hecho esperar. El coordinador de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha revelado públicamente que el PSOE ya les había ofrecido la presidencia de la DPT en la primera reunión que mantuvieron pero no depende solo de ellos. «Uno puede ofrecer cosas si puede, pero si depende de un tercero también tiene que haber hablado con la otra parte (…). No sabemos si lo tiene hablado; no lo parece», afirmó Guitarte. Indicó también que siguen las conversaciones con los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, y con ambos «se puede llegar acuerdos».

Alberto Izquierdo, el líder del tercero en la ecuación, el PAR, ha dicho que con el ofrecimiento del PSOE entiende que Teruel Existe tiene 12 diputados (sus 4 y los ocho socialistas) por lo que ahora deberán sentarse a hablar con ellos. «Ya dijimos que no optamos a la presidencia y que apoyaremos el proyecto más beneficioso. El PP tiene 11 diputados y ahora hay otro partido con 12 que no me ha llamado. Si lo hace nos sentaremos para hablar pero de un proyecto político. Son nuevos y no sé qué opinan de nuestra apuesta por los caminos rurales, la subsede de Alcañiz, el arreglo de las carreteras, el plan de obras y servicios, el plan de empleo, la descentralización, la priorización de los pueblos…», ha apuntado Izquierdo.

La comisión permanente y la ejecutiva del PAR analizaron el miércoles la política de pactos. El anuncio que desencadenó este juevesla presión del PSOE es que los aragonesistas apoyarán mañana en los ayuntamientos a las listas más votadas con un claro ganador aunque con un pero, lo harán «donde puedan alcanzar acuerdos» y teniendo en cuenta en cuenta las «particularidades» de cada localidad. En el caso de los consistorios en los que haya «empate técnico» valorarán el «proyecto político» pero nunca con gobiernos «frankestein» con muchas formaciones para apartar al más votado.

El PP tampoco ha tardado en contestar y ha instado a Lambán a «aceptar su derrota electoral y respetar el diálogo entre los partidos que buscan la gobernabilidad de Aragón». «Esta es la forma de entender la democracia de Lambán. La política de pactos que ha funcionado en Aragón durante toda la democracia solo es aceptable si gobierna el PSOE», ha afirmado la secretaria general del Partido Popular en Aragón, Ana Alós.