PSOE y PAR se reúnen para negociar la gestión política de la alcaldía de Andorra

Los cuatro concejales del PSOE y el PAR en el Ayuntamiento de Andorra se han sentado este lunes para hablar de la gobernabilidad de la localidad después de la tregua impuesta durante las fiestas patronales, que terminaron el domingo. Al cierre de esta edición digital, seguían reunidos los socialistas Joaquín Bielsa y Alejo Galve; junto con los ediles aragonesistas Juan Ciércoles y Esther Peirat.

Sobre la mesa está decidir quién ostentará la alcaldía accidental de la Villa Minera durante la baja del alcalde, Antonio Amador, quien ya hace más de una semana anunció que dejaba temporalmente el Ayuntamiento para «recuperarse» de problemas que le han «sobrepasado».

Durante estas fiestas los dos partidos que conforman el equipo de gobierno mostraron ante los ciudadanos una imagen de unidad e incluso Joaquín Bielsa y Juan Ciércoles tiraron juntos el chupinazo desde el balcón de la Casa Consistorial. No obstante, ahora lo que está en juego es el poder municipal de la tercera ciudad de la provincia de Teruel cuando queda menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 y en un momento en el que se esperan buen anuncios para la localidad de creación de empleo. También hay que gestionar el retraso del concurso para repartir los MW dela Térmica y que el plan de transición justa del Gobierno Central sigue sin llegar.

Los dos partidos, con pactos de gobierno también a nivel provincial y autonómico, quieren tener a un concejal en la alcaldía en este periodo. No obstante, este lunes antes de comenzar el encuentro los dos mostraron su buena disposición por encontrar la «mejor solución».

El PSOE va a buscar la «fórmula jurídica» que le permita seguir manteniendo a un concejal socialista al frente del Ayuntamiento. No desean que a menos de un año para las elecciones municipales la alcaldía en funciones la ostente el primer teniente alcalde, Ciércoles (PAR), como sí ha sucedido cuando Amador se ha marchado de vacaciones -en agosto fue así- y como estipula la ley. Los socialistas (5 concejales) quieren hacer valer ante el PAR (dos ediles) que fueron los vencedores de las elecciones municipales y que el acuerdo de coalición era que el PSOE asumía la alcaldía y el PAR la primera tenencia de alcaldía..

El sustituto temporal sería el actual concejal de Urbanismo, Obras y Fiestas, Joaquín Bielsa, también vicepresidente de la Comarca de Andorra Sierra de Arcos, donde los socialistas gobiernan en coalición con el PAR; y quien ya estaba ostentando mayor relevancia institucional desde hace meses.

Para que Bielsa asuma la alcaldía, Amador debería modificar por decreto la estructura municipal y apartar a Ciércoles de la primera tenencia de alcaldía para situar a su compañero de partido, a quien debería delegar la firma.

No obstante, el PSOE de Teruel trasladó a sus concejales que debe escogerse una «solución interna» en la propia Andorra y les pidió que se sienten a dialogar con el PAR. La militancia socialista en Andorra está en horas bajas, con apenas una treintena de afiliados con carné, una cifra muy lejos de la época en la que había que convocar las reuniones del PSOE fuera de su sede porque no cabían. Por ello que el partido quiere que la solución parta del propio municipio y que la ciudadanía no entienda que han habido movimientos externos en Teruel o Zaragoza.

Por su parte, el PAR mantiene que debe ser Ciércoles quien asuma la alcaldía en funciones como ha hecho en estos tres años cuando Amador se ha marchado de vacaciones porque así lo estipula la ley y es el «orden natural». «Ha habido siempre buena sintonía con el PSOE, hemos trabajado muy a gusto y vamos a trabajar conjuntamente para buscar la mejor solución».