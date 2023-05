El PSOE presenta su candidatura en Albalate con Celia Trullén a la cabeza y el respaldo de Javier Lambán y Mayte Pérez

A sus 28 años es la primera vez que Celia Trullén da el paso a la política, y lo hace como «una joven albalatina más que está preocupada por el pueblo y su futuro». Así lo expuso ella misma este sábado ante sus vecinos en un acto en el cine-teatro de Albalate del Arzobispo, pueblo que el PSOE espera «recuperar» y para eso cuentan con una candidatura liderada por la albalatina de profesión abogada y con un equipo «que tiene muchas ganas y mucha ilusión». Su presentación estuvo arropada por el secretario del partido, Javier Lambán, y por la secretaria en la provincia de Teruel, Mayte Pérez. Trullén abrió el turno de palabra con su presentación primero, explicando que para ella es un «privilegio» ser candidata y por eso, «os transmito mi compromiso y ganas por trabajar por mi pueblo desde ya«, dijo. Proceder de una familia humilde de un pequeño pueblo de Teruel y contar con una cualificación y una profesión como es la que ejerce de abogada en Zaragoza, es lo que le ha llevado a tomar esta decisión. «Han sido las ganas de volver y de estar en mi pueblo».

A sus vecinos les habló de futuro, «porque estos cuatro años ya lo hemos vivido sin gestión, sin comunicación y sin proyectos». Desgranó algunos puntos del programa, como los referidos a que los jóvenes tenga la oportunidad de quedarse y los que atañen a ayudar al resto de agentes sociales y empresariales a prosperar. Para ello, apuestan por ampliar el suelo urbano industrial en el polígono San Cristóbal; así como en la promoción de la formación. En bienestar social, se comprometen a rehabilitar el antiguo casino como espacio central de sede para las asociaciones locales y punto de realización de eventos para los jóvenes, «una demanda de años». También quieren habilitar un local público para que los mayores puedan hacer sus actividades. Se comprometen a «agilizar y concluir de la forma más temprana posible la ampliación de la tercera edad», un proyecto que, como recordó, «fue alcanzado por un alcalde socialista como Antonio del Río y queremos continuar con su legado». En cuanto a urbanismo, se persigue la restricción paulatina del tráfico en el casco urbano, así como mejorar la accesibilidad también en instalaciones públicas como son los vestuarios de las piscinas. Para el casco histórico quieren fomentar la rehabilitación consiguiendo subvenciones para «preservar la esencia de Albalate».

En cuanto al deporte, pretenden crear nuevos equipos y también femeninos, y se comprometen a crear programas de ocio para los más jóvenes con un sitio al que acudir y sociabilizar, además de renovar el parque infantil y el área del colegio. En medio ambiente quieren que Albalate sea referencia con la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos, potenciar el turismo y que exista transparencia y participación ciudadana creando además un portal con ofertas de empleo y viviendas. «No queremos que vuelva a pasar que los profesores no sepan dónde vivir, queremos que Albalate sea un sitio en el que establecerse, que sea un pueblo próspero», apuntó.

La cabeza de lista se encargó de ir presentando a todo el equipo, «a quienes corresponde este proyecto». Lo componen Sonia Gracia como número 2 y le siguen Carlos Abad, María Victoria Gómez, Manuel Enrique Barceló, Antonio Conejo, David Grao, Sergio Bernad y Alejandro Escosa. De suplentes están Mariano Pastor y Elena Conejo.

Celia Trullén, cabeza de lista del PSOE en Albalate, con Javier Lambán y Mayte Pérez. / PSOE Aragón

Tomó el testigo Mayte Pérez, que se refirió al origen del nombre del pueblo, «camino en árabe» en referencia al camino que encontrarán los vecinos el 28 de mayo al ir a votar. «Ya lo hicimos con Chicho (por Narciso Pérez) pero esta vez Celia sí será la alcaldesa», dijo. Cabe recordar que en las últimas elecciones, Ciudadanos tuvo la llave de gobierno y se decantó por el PP. Destacó que, como Trullén, para muchos cabezas de lista estas son las primeras elecciones a las que se presentan. «Nunca se habían metido en esto y han dado el paso para partirse la cara por sus pueblos, cómo no sentirme orgullosa de esta tierra y de sus gentes», dijo. Volvió a referirse a Antonio del Río, como la persona que supo ver la potencialidad de las fábricas de baterías como creadoras de empleo y por las que «se jugó el tipo» y de las que ahora «se quieren apuntar otros el tanto». «Eso es el PSOE, la capacidad de anticiparse», añadió.

Habló en global, y se refirió a los hechos de proyectos como los hospitales. «Al final de este año estará el Hospital de Alcañiz y el de Teruel abiertos, que no nos de lecciones nadie». Se refirió al desempleo, que se ha reducido tanto que «ahora el desafío está en que los empresarios encuentren empleados». Desterró «más mentiras del PP» y aseguró que el Hospital de Alcañiz va a tener UVI los 365 días del año las 24 horas del día» y por todo esto, «el 28 de mayo nos la jugamos», concluyó.

La de Albalate fue la tercera parada de un viaje que pasó previamente por Cuencas Mineras, donde los socialistas celebraron su mitin. Javier Lambán, que también tuvo palabras para Antonio del Río, apostó por un Albalate que «alcance la velocidad de crucero para ponerse al día después de cuatro años rezagado». Señaló también al desempleo, una tasa que «es la segunda más baja solo por detrás del País Vasco» y que el objetivo es que Aragón alcance el pleno empleo. Sin menciones directas, afirmó que «hay compromisos empresariales en las tres provincias que supondrán más de 20.000 empleos y eso nos permitirá llegar al pleno empleo y eso ocupará a las gentes de Aragón y a atraer a más a las que ofrecer formación, vivienda y acoger con los brazos abiertos».

Tanto en las intervenciones de Pérez como de Lambán hubo referencias varias al PP de Azcón y también a Teruel Existe. Concretamente el candidato a revalidar la Presidencia de Aragón, Javier Lambán, insistió en que, en el ecuador de la campaña electoral, “ya es hora de que todo el mundo ponga las cartas boca arriba y le diga a los turolenses que es lo que van a hacer con su voto” porque el 28 de mayo “solo pueden salir de las urnas dos opciones: o una mayoría conservadora y reaccionaria en torno al núcleo PP-Vox, que son tal para cual, o una mayoría progresista, comprometida con el estatuto de autonomía y con el autogobierno que es la que conformamos la práctica totalidad del resto de los partidos”.

Se refirió en concreto a una fuerza política, a Teruel Existe, que en su opinión «está siendo cortejada de una manera que yo diría indecorosa por el PP para que se incorpore a la mayoría reaccionaria, de la derecha recalcitrante que son Vox y el PP». En este punto mostró su creencia de que sus dirigentes “son progresistas y quienes los apoyan también” y por lo tanto “no deben dar lugar a ningún tipo de dudas y dejar claro ante los electores que en modo alguno se alinearán con el bloque reaccionario y conservador”, el que, a su juicio, “quiere resucitar el trasvase del Ebro, acabar con la autonomía aragonesa y con los derecho de las mujeres”.

Mayte Pérez, junto al presidente de Cuencas Mineras, José María Merino, y el candidato a la alcaldía de Utrillas, Santi Cañas. / PSOE Teruel

Acto central en Cuencas Mineras

Por la mañana, y tras la reunión con los grupos Leader de la provincia en la sede comarcal de Cuencas Mineras, los socialistas celebraron comida-mitin en Utrillas para presentar al candidato a la alcaldía, Santiago Cañas. Lambán destacó que «Aragón ha sido capaz de plantearse el futuro de las zonas con problemas de despoblación con más éxito y contundencia que otras españolas con idéntico problema».

Por su parte, la cabeza de lista a las Cortes de Aragón por Teruel, Mayte Pérez, contrapuso la labor del presidente de la Comarca Cuencas Mineras y concejal del PSOE en Utrillas, José María Merino, «un líder que se dedica a la defensa de los intereses de los habitantes de la Comarca y ha trabajado por todos ellos», frente a la «inactividad» del alcalde de Utrillas. Pérez pidió el voto para “quien se deja la piel por defender los derechos de los trabajadores, algo que está en el ADN socialista, y que es lo que hace desde hace mucho tiempo Santiago Cañas, frente a quien sólo se defiende a sí mismo”, en referencia al actual alcalde de Utrillas. Frente a la forma de actuar del PP, Pérez señaló que los socialistas “somos los de siempre, somos de fiar y lo que decimos lo cumplimos”. Volvió a incidir en que “nos presentamos a esta campaña con el aval de los compromisos cumplidos”. En su visita, también apoyaron a los candidatos de Montalbán y Escucha, Francisco García y Héctor García, respectivamente.

La lista socialista para Cantavieja liderada por Ana Sales, junto a Herminio Sancho y Mari Carmen Soler. / PSOE Teruel

Presentación de Ana Sales en Cantavieja

En los últimos días se han seguido presentando candidaturas y también en el Maestrazgo, donde el viernes se realizó el mitin de Cantavieja con la cabeza de lista Ana Sales y su equipo. «Somos gente normal, que hemos pensado en proyectos normales pero necesarios. No renunciamos a los grandes, pero no hay que gastar en inversiones que luego sean un pozo sin fondo», dijo. Se refirió a la vivienda como clave si el deseo es que llegue gente al pueblo. «Vivienda a precio asequible, en alquiler y compra. También hay que ampliar la zona urbanizable, no para especular, y priorizando primera vivienda y habitual», añadió.

Por su parte, Mari Carmen Soler, alcaldesa de Mirambel, afirmó de la candidatura que «para gestionar de forma eficaz hace falta conocer el territorio y tener ganas de trabajar. Y así es la candidatura de Cantavieja. Ana es la mejor alcaldesa que puede tener el pueblo en estos momentos». Herminio Sancho, que arropó la presentación junto a Soler, destacó el apoyo nacional al territorio. «El Gobierno de España no nos ha dejado de lado por los daños de la borrasca Gloria. Teruel y Cantavieja no se quedaron fuera, vinieron los fondos y aquí está el pabellón. Somos gente de palabra», concluyó.