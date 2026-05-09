Puigmoreno busca gestor para su nuevo multiservicio tras el cierre de la única tienda

El Ayuntamiento de Alcañiz ha sacado a licitación el nuevo multiservicio rural de Puigmoreno con el objetivo de garantizar el mantenimiento de un comercio básico en la pedanía tras la jubilación de los propietarios de la única tienda del núcleo. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 1 de junio.

El consistorio llevaba trabajando en este proyecto desde 2023, anticipándose al cierre del establecimiento. El nuevo multiservicio de Puigmoreno se ubicará en el salón social de la pedanía y ya cuenta con todo el equipamiento necesario para comenzar la actividad de forma inmediata.

Entre el material instalado figuran congeladores, neveras, estanterías, caja registradora, mostrador, envasadora al vacío y conexión wifi. Según explicó el concejal de Personal y Pedanías, Jesús Gán, el objetivo es que la persona que asuma la gestión pueda iniciar el negocio con la menor inversión posible.

Las condiciones planteadas buscan facilitar la puesta en marcha del servicio. El alquiler se ha fijado en 100 euros mensuales, una cantidad destinada principalmente a cubrir gastos básicos como luz y agua. Además, se establece un mínimo de apertura de tres días por semana y tres horas diarias.

El proyecto forma parte de la red provincial de multiservicios rurales impulsada junto a la Cámara de Comercio y la Diputación de Teruel para mantener servicios esenciales en el medio rural y combatir la pérdida de actividad en pequeñas poblaciones.

Valmuel combina tienda y labores de alguacil

El modelo ya funciona desde hace años en Valmuel, donde el multiservicio rural permanece en activo desde 2009. En este caso, la persona que lo gestiona compatibiliza la atención de la tienda con labores de alguacil en la pedanía.

Según explicó Gán, esta fórmula permitió consolidar un puesto de trabajo estable en una población de poco más de un centenar de habitantes. El establecimiento abastece a los vecinos de productos básicos y de primera necesidad, siendo el pan uno de los artículos con mayor demanda diaria.

El Ayuntamiento recuerda que estos multiservicios rurales de Teruel están sometidos a seguimiento por parte de la Cámara de Comercio para garantizar tanto el funcionamiento del servicio como el mantenimiento de las instalaciones y del equipamiento.