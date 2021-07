«Queremos trabajar y que no se acumulen impuestos. Esto parece un Tetrix»

¿Cómo está el sector del transporte en la provincia de Teruel?

¿Cómo les ha afectado la covid-19?

Durante el confinamiento los transportistas fueron esenciales, ¿su actividad se ha puesto en valor?

Pues no. En ese momento éramos, como otros sectores, esenciales. Tuvimos una reunión con la DGA para pedirle que incluyera en vacunación a los conductores como esenciales y se nos respondió que no, que iríamos al ritmo que van los demás.

Muchas empresas se han visto obligadas a recurrir al ERTE por la falta de actividad desde la pandemia, ¿han podido recuperarse?

El pasado mes de mayo el ejecutivo Central anunció la intención de implantar el pago por el uso de carreteras a partir de 2024, ¿cómo afectaría esta reforma a las empresas de transporte aragonesas?

La competencia de las empresas del Este es otro de los grandes problemas a los que se enfrentan, ¿en qué consiste?

¿Qué servicios faltan en la provincia para mejorar el sector?

Se acerca San Cristóbal, ¿se realizará el paro patronal este año?

No, no hay previsto ningún paro. Se convocó el año pasado con éxito rotundo porque paramos todas las medidas del gobierno. Este año estamos vigilantes por el pago por uso, por la rectificación de masas y dimensiones, por el aumento de costes y por las ayudas. No hay un euro para camiones, ni uno, sean del combustible que sean. No tenemos ninguna ayuda.