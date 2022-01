Radio La Comarca entrega los premios de su VIII Concurso de Cuentos de Navidad

Los vecinos de muchos pueblos de Teruel estaban preocupados. Además de cerrar la térmica de Andorra, la gripe aumentaba; ahora venía la demolición de la chimenea, símbolo de la provincia de Teruel.

Se cerraron las minas de carbón y las centrales de Aliaga, Escucha y Andorra. Los mineros quedaron sin trabajo, camioneros, conductores de autobús, carpinteros, electricistas, albañiles, panaderos… cada día vivía menos gente en los pueblos. Llegaba la Navidad y los niños de Andorra tuvieron una idea: aquella Navidad era la última para la chimenea de la térmica que nunca dejó de esta iluminada con sus luces rojas. Pidieron a sus padres que adornaran la gran chimenea con adornos navideños para la Nochebuena. Como la central siempre había producido luz que repartía por los tendidos eléctricos, podían volver a conectar estos tendidos para que aquella noche lucieran todos los adornos navideños.

Los padres no dijeron que no a la idea de sus hijos, pero ya sabían que los tendidos eléctricos ya no tenían luz y era imposible conectar.

Los niños de Andorra llamaron a los de Escucha y a los de Aliaga. Todos los pueblos mineros se ofrecieron para ayudar a engalanar las chimeneas de las tres térmicas. Pero los mayores los sabían, por aquellos cables no había corriente eléctrica. Los pueblos no tenían dinero ni corriente para encender los adornos.

En Estercuel todos los padres y gente mayor voluntaria de todos los pueblos no encontraron solución al problema de la luz.

El día 24 todos los pueblos quedaron vacíos de gente y todas las casas vacías de adornos navideños.

Los niños reían de emoción, los mayores estaban tristes porque sin los adornos de aquella noche mágica los niños llorarían.

Las tres chimeneas quedaron muy bonitas con sus adornos. Solo faltaba esperara medianoche para verlas con sus luces de colores encendidas. A menos cuarto los tres alcaldes comenzaron sus discursos dando las gracias a los niños pero les dijeron que lo importante eran las ideas con corazón, si algo iban mal y si las luces no se encendían no pasaba nada porque siempre podía salir algún problema. Los niños aplaudieron pensando que era una broma. A las 12 de la noche del día 24 de diciembre del año 2021 las chimeneas de las centrales térmicas de Andorra, Escucha y Aliaga se vistieron de colores adornando media provincia de Teruel. Las televisiones ofrecieron el acto en directo y lo pudo ver todo el país. Y el rey lo anunció en su discurso.

Al enterarse los directivos de las empresas llamaron deprisa a sus encargados y estos aseguraron todos que las líneas estaban cerradas, que era imposible, que nada de corriente eléctrica había entrado en las instalaciones. ¿Qué ocurrió?, ¿los mayores volvieron a hacer funcionar las centrales aquella noche para iluminar las chimeneas?, ¿o quizás la gran ilusión de todos los niños tiene tanta fuerza como para iluminar aquellas chimeneas durante aquella noche mágica? La verdad es que nadie lo sabrá jamás.

Escucha ‘Anoche tuve un sueño’ aquí: