Ramón Celma es reelegido como presidente del PP de Zaragoza con un apoyo mayoritario

El candidato a la presidencia del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha sido reelegido como presidente de la agrupación provincial con un apoyo mayoritario, en el XVIII Congreso del partido. Celma enfrenta así su segundo periodo a la cabeza de los populares zaragozanos, tras sustituir al maellano Javier Campoy en las elecciones internas de 2020, y con el apoyo no solo de alcaldes y concejales, sino también de figuras troncales del partido como el líder autonómico de su partido y presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, o Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza.

Celma ha agradecido el apoyo a sus compañeros, miembros del partido y a su familia. Sobre Azcón, en particular, ha asegurado que su cercanía y consejos le han hecho "cada día mejor político". Entre los asistentes, ha destacado a nivel nacional, la presencia de Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular en España.

El revalidado presidente ha subrayado que se acercan "tiempos de cambios, de desafíos, que hace apenas unos años parecían impensables en una sociedad que mira con asombro hasta dónde puede caer el historial moral del partido que gobierna España (PSOE)". Y ha aseverado que el PP "va a tener que dar un paso al frente ante un Gobierno de España que se desmorona por unos casos de corrupción indignantes".

En contraposición, Celma ha señalado que el Congreso Provincial ha sido una "oportunidad para reafirmar quiénes somos, qué valores defendemos y cuál es el compromiso del Partido Popular" con los ciudadanos. Entre ellos, se encuentran el valor de la palabra dada, el respeto a las instituciones, la cultura del esfuerzo, la responsabilidad, la libertad, la convivencia, la capacidad de llegar a acuerdos cuando el interés general así lo exige y el convencimiento de que el progreso sólo es verdadero cuando alcanza al conjunto de la sociedad y no deja nadie atrás.

En su discurso, el presidente popular se ha referido también a los trabajadores, emprendedores, agricultores, ganaderos, autónomos, empresarios y familias que han construido su futuro en la provincia "con esfuerzo e ilusión". "Somos una tierra que nunca ha esperado que escriban su historia, sino que ha sabido escribirla por sí misma con trabajo, serenidad y sentido de la responsabilidad", ha añadido.

Resultados "palpables"

Para Celma el trabajo que está realizando el PP en Aragón "ya es palpable". "Aragón vive un momento de dinamismo que hace apenas unos años parecía difícil de imaginar. Nuestra comunidad atrae inversiones, genera confianza, genera oportunidades y es el referente para muchas empresas que buscan un territorio estable, serio y preparado para afrontar el futuro". Por eso, el líder provincial ha confesado sentirse "especialmente orgulloso de representar hoy un partido que se identifica y promueve lo mejor de nuestra tierra".

Los jóvenes también han tenido un espacio en su discurso, en el que ha asegurado que éstos ven en la provincia "un lugar donde merece la pena desarrollar su proyecto de vida (...) y en el que encuentran oportunidades". Por otro lado, para los mayores ha deseado un futuro "en el que reciban el reconocimiento y la atención que merecen".

Celma ha terminado invitando al trabajo de cara a las próximas elecciones municipales, que serán "las que rijan nuestro destino en lo local, en lo más concreto". "Os pido que nos pongamos ya a pleno rendimiento porque esta es la esencia y la vocación de nuestro partido: gobernar de una manera eficaz para la gente, para hacer de cada municipio de la provincia un lugar donde todos quieran quedarse y prosperar (...). Y que el buen hacer de nuestros alcaldes llegue a toda España", ha concluido.

Un Congreso en clave nacional

Junto a las elecciones municipales, el año que viene también están previstos los comicios nacionales, de los que el presidente del Gobierno, Jorge Azcón, ha compartido una visión: "Alberto Nadal será el próximo ministro de Economía". "En Aragón la consejería de Economía funciona -actualmente encabezada por Eva Valle- y te queremos agradecer el trato, la relación y el cariño que tienes con esta comunidad autónoma", ha añadido Azcón dirigiéndose a Nadal.

El presidente ha dedicado también unos minutos a agradecer la ayuda y colaboración de efectivos y ciudadanos en los últimos sucesos como el incendio en Tamarite o el terremoto en Venezuela. "Estoy convencido de que se verá la solidaridad de Aragón muy pronto".

En cuanto a la reelección de Celma como presidente provincial zaragozano del partido, Azcón le ha dado una extensa enhorabuena. "A Ramón cada vez que sube a un atril le gusta hablar de alcaldes, concejales de portavoces de la oposición. Les gusta llamarlos por su nombre y apellido y contar qué se está haciendo exactamente en los municipios para ponerlo en valor. Y para hacerlo tiene que conocerlo y tienes que quererlo", ha explicado.

Nombres del Bajo Aragón-Caspe en el organigrama provincial

El organigrama provincial del Partido Popular de Zaragoza contará durante este periodo con varios nombres procedentes del Bajo Aragón-Caspe: