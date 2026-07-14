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14 JUL 2026|

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Raúl Navarrete hace historia como el piloto más joven en ganar las 24 Horas de Cataluña en Motmeló

FOTOGALERÍA. El utrillense conquista la categoría Superstock 600 con el equipo Exit 94, firma un brillante noveno puesto absoluto y completa con éxito su debut en una de las carreras de resistencia más exigentes del motociclismo

Raúl Navarrete junto a dos integrantes de su equipo celebrando la victoria en Montmeló / Cedida
Raúl Navarrete junto a dos integrantes de su equipo celebrando la victoria en Montmeló / Cedida

Jesús Burgos14 07 2026

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Utrillas

DeporteMotor

El piloto utrillense Raúl Navarrete ha firmado un fin de semana para el recuerdo en las 24 Horas de Cataluña, disputadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, al convertirse en el piloto más joven de la historia en competir en la prueba y coronar su estreno con una victoria en la categoría Superstock 600.

Junto a sus compañeros Nabil Marco, Kyle Payne y Marco Díaz, el piloto llevó al equipo Exit 94 hasta lo más alto de su categoría y logró además una meritoria novena posición en la clasificación absoluta de una de las carreras de resistencia más prestigiosas del calendario nacional.

La prueba, que arrancó al mediodía del sábado y concluyó 24 horas después, volvió a poner a prueba la capacidad física, mental y estratégica de pilotos y equipos. En una competición donde la regularidad y la fiabilidad resultan tan determinantes como la velocidad, el conjunto de Navarrete supo gestionar con acierto los relevos, los repostajes y los pequeños contratiempos surgidos durante la carrera para alcanzar la victoria.

Un debut inmejorable

Para Raúl Navarrete, la experiencia tuvo un valor especial al tratarse de sus primeras 24 Horas. El piloto reconoció su satisfacción por haber cumplido el doble objetivo con el que llegaba a Montmeló: completar la prueba y disfrutar de una disciplina muy diferente a la velocidad tradicional.

"Ha sido un fin de semana súper positivo. Eran mis primeras 24 Horas y, siendo el piloto más joven de la historia en hacerlas, estoy muy contento. Veníamos con el objetivo de terminarlas y pasarlo bien, y hemos conseguido ambas cosas, además de ganar nuestra categoría y acabar novenos de la general", explicó el propio piloto.

Navarrete también destacó la dureza de una competición en la que el equipo tuvo que superar diversas dificultades tanto mecánicas como físicas. "Es un trabajo muy duro. Hemos tenido que resistir algunos percances físicos y también de la moto, pero los hemos solventado y hemos podido seguir adelante", señaló.

Victoria en una edición de récord

El triunfo adquiere todavía más valor por el nivel mostrado en una edición histórica de las 24 Horas de Cataluña, en la que se batió el récord de vueltas completadas con 780 giros, superando ampliamente la anterior mejor marca de la prueba.

Además de imponerse en Superstock 600, el equipo Exit 94 logró finalizar entre los diez mejores de la clasificación absoluta, por delante de numerosas formaciones de categorías superiores, confirmando la competitividad y la solidez del conjunto durante toda la carrera.

Agradecimiento al equipo y mirada puesta en Motorland

Tras la carrera, el piloto quiso agradecer el trabajo realizado por todo el equipo Exit 94, así como el apoyo recibido por su familia, patrocinadores y amigos durante toda la preparación. "El equipo ha hecho un trabajo espectacular. También quiero dar las gracias a mi familia, a mis patrocinadores y a toda la gente que me apoya, porque sin ellos nada de esto sería posible", afirmó.

Con la satisfacción del objetivo cumplido, Raúl Navarrete ya piensa en su próximo compromiso deportivo. El piloto regresará ahora al campeonato de la Yamaha R7 Cup, cuya siguiente cita se disputará precisamente en Motorland Aragón, donde competirá ante su afición. "Ha sido un fin de semana de diez. Ahora toca preparar la siguiente carrera de la R7 en Motorland, que es nuestra casa. Seguimos trabajando y mentalizados para seguir creciendo", concluyó.

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