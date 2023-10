La reconversión del Casino de Alcañiz en un aulario enfrenta a los grupos políticos

La posibilidad de adaptar el Casino de Alcañiz como aulario para varias entidades educativas del municipio fue el punto más controversial del pleno del Ayuntamiento celebrado este lunes. La moción, presentada por Teruel Existe, contó con el apoyo con matices de PP y PAR pero, sin embargo, provocó el rechazo de PSOE, que alegó motivos jurídicos que imposibilitan que el edificio recoja este nuevo uso, y de IU, ya que no se aceptó su enmienda para consultarlo con la ciudadanía.

La formación de Teruel Existe solicitó que el Casino de Alcañiz se condicione para acoger aulas en las que instalar la Escuela Oficial de Idiomas, la Escuela de Adultos Río Guadalope y el aula de la UNED. Según denunció su portavoz, Joaquín Egea, en los tres casos existe un déficit de instalaciones que imposibilita la buena ejecución de las labores educativas de estos centros. El texto instaba al equipo de gobierno a reconocer la necesidad de mejora de estos espacios y a firmar acuerdos para conseguir los fondos necesarios para reacondicionar el casino. Por último, a causa de la dispersión de los centros, Teruel Existe pedía también bonos de gratuidad para alumnos y profesores.

Tanto el PAR como el PP se mostraron de acuerdo con esta moción, aunque sí pidieron una leve modificación. «Tenemos un problema de edificio grande que casi habría que hacerlo diáfano para tirar para arriba, pero desde luego es un sitio perfecto, los metros son perfectos y tendremos que saber qué va a pasar con ese casino«, aseguró el portavoz del PAR, Ramiro Domínguez, que recordó además que todavía está pendiente saber qué va a pasar con el entorno del casino. «Aún no sabemos hacia donde irá la cicatriz del cerro Pui Pinos», sentenció. Desde el PP coincidieron en la idoneidad del proyecto y pidieron una enmienda en la solicitud de los bonos gratuitos de transporte, recordando a Egea que ya existen bonificaciones de transporte público a las que los vecinos pueden adherirse.

Por su parte, PSOE e Izquierda Unida se posicionaron en contra del proyecto. La portavoz de Izquierda Unida, María Milián, aunque coincidió con la necesidad de garantizar mejores espacios para estos centros, recordó que no son los únicos y que otros servicios municipales como los servicios sociales también muestran un gran déficit en sus instalaciones. «El casino ha sido un espacio de encuentro para muchas generaciones y yo quiero pedir que se tenga en cuenta a esas personas para intentar buscar un uso al espacio», explicó Milián. Por todo ello, la portavoz pidió consultar a los afectados por estos cambios: «Primero hay que estudiar qué tenemos y aprovecharlo de la mejor manera«. Al no aceptar la enmienda, Izquierda Unida no apoyó la moción.

Los socialistas, liderados por Urquizu, calificaron la moción de «brindis al sol» y volvieron a apostar por los torreones como el lugar idóneo para albergar el aula de la UNED. Además, recordó que la cesión del edificio en 2015 se hizo a condición de que tuviera un uso social y que, por tanto, cualquier otro uso supondría una ilegalidad y la rescisión del contrato. Por otro lado, recordó que la ejecución del proyecto supondría más de dos millones de euros. «Estaríamos hablando de un proyecto de legislatura y durante tres o cuatro años el Ayuntamiento no podría hacer otra cosa, ni siquiera arreglar una calle», explicó Urquizu.

El portavoz de Teruel Existe, Joaquín Egea, aceptó la enmienda propuesta por el equipo de gobierno y la moción fue aprobada por mayoría con los votos a favor de PP-PAR (8) y Teruel Existe (1) y con los votos en contra del PSOE (6) e Izquierda Unida (1). El representante de Vox, Carlos Andreu, no asistió al pleno ya que se encuentra de baja por un accidente laboral.

Declaración institucional a favor de la seguridad rural

Teruel Existe presentó una segunda moción en el pleno que se convirtió en declaración institucional tras la aprobación del texto por parte de todos los representantes políticos. En ella se instaba al Ministerio

del Interior a «replantearse su política de personal para evitar que los cuarteles de los pueblos y pequeñas ciudades de la España rural se queden sin efectivos«. Esta reclamación llega tras las noticias publicadas hace varias semanas que cuantifican en más de 100 los efectivos que la provincia de Teruel ha perdido en el último año.

En el texto también se pidió al Ministerio que «adopte las medidas necesarias (económicas y materiales) para hacer atractivas las plazas en los cuarteles de los pueblos y pequeñas ciudades de la España rural». La declaración, que fue leída en el pleno, fue ratificada por unanimidad.

Rifirrafes por los tiempos y bajas laborales

Como ya viene siendo habitual a lo largo de la legislatura, el pleno dejó también encontronazos entre los rivales políticos. Actual y antiguo alcalde, aunque sentados muy cerca en la sala de plenos, volvieron a demostrar posiciones políticas completamente alejadas. En este mes de octubre la disputa llegó marcada por los tiempos. Concretamente, fue durante el turno de réplica a la moción de Teruel Existe cuando el alcalde pidió hasta en dos ocasiones al líder socialista que fuera terminando, a lo que este respondió que no sabía que tenía límite de tiempo. «Cinco minutos y lleva usted seis minutos y 40 segundos», respondió el primer edil, recordando además que fue una norma establecida durante la primera junta de portavoces de la legislatura. «La primera vez en más de 40 años que no se deja hablar a la gente«, replicó Urquizu.

El enfrentamiento se repitió cuando, por tercera vez -una por cada pleno que se ha celebrado- el socialista pidió poder acudir a las juntas de Gobierno. «El pasado viernes tuvimos junta de gobierno y hubo una votación, en breve ustedes recibirán el acta. La respuesta es no. Lo siento, pero yo no veo al señor Feijóo en el consejo de Ministros, al igual que no le veo yo a usted en la junta de Gobierno», respondió el alcalde y, aunque advirtió al socialista de que no tenía derecho a réplica, Urquizu volvió a recordar que es la primera vez en 44 años que esto va a suceder. «Es un órgano consultivo al alcalde y la conclusión es que allí no puede participar nadie que sea ajeno al Gobierno», concluyó Estevan. Durante la pasada legislatura, el PP y el PAR que conformaban la oposición, sí que podían acceder, aunque sin voto, a estas juntas.

Todo ello como colofón final de un pleno ordinario que, por fin, volvió a ser emitido a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Alcañiz, una petición que la oposición ha reiterado desde el comienzo de la legislatura como ejercicio de trasparencia. Una retransmisión que varios concejales aprovecharon para mandar un saludo al representante de Vox, Carlos Andreu, de baja por un accidente laboral que le apartará de sus labores como responsable de Patrimonio al menos unas semanas más.