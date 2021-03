La redacción de los proyectos de la A-68 del Regallo a Valdealgorfa estará en licitación en «dos o tres meses»

La redacción de los proyectos de obra de los tramos de la A-68 Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa saldrá a concurso en “dos o tres meses”. Este es el “plazo estimado” que ha trasladado el PSOE a Teruel Existe en la reunión que han mantenido ambas formaciones este jueves para revisar el cumplimiento del acuerdo de investidura que facilitó la presidencia de Pedro Sánchez. El tramo Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa será el primero en salir a concurso ya que está más adelantado y rozando el plazo de los tres meses hará lo propio el del Regallo-Alcañiz. También próximamente se va a licitar la redacción del proyecto de la variante de Utrillas.

El diputado de la agrupación de electores, Tomás Guitarte, ha asegurado al terminar el encuentro que han podido constatar que “en general se estaban empezando a incumplir parte de los plazos” de los proyectos que firmaron en el acuerdo, de 11 páginas y que recogía compromisos-algunos con fechas concretas como las carreteras y otros más abstractos- en materia de infraestructuras, corredor cantábrico Mediterráneo, la transición justa de la Cuenca Minera y la implantación de la banda ancha. La justificación de los retrasos es siempre el covid, que trastocó todo el ejercicio 2020.

Por su parte, el diputado del PSOE por Teruel, Herminio Sancho, ha defendido que «el Gobierno cumple con la provincia» y «con los compromisos del acuerdo, que también son los de los socialistas» ya que próximamente se va a avanzar en los dos tramos turolenses de la A-68 que requieren una mayor inversión y por tanto, un mayor impulso inicial; y también en la variante de Utrillas.

No obstante, según lo pactado los dos tramos del Bajo Aragón se debían licitar en 2020 al igual que el de Fuentes-Quinto, que sí salió a concurso aunque en los últimos días del año. Sin embargo no fue así y en la anterior reunión periódica para revisar el acuerdo se dio un plazo de dos o tres meses más debido a que el covid retrasó la ejecución de proyectos en el Ministerio de Transportes. No obstante, este plazo termina este mes y según lo que han dicho este miércoles altos cargos de Fomento, no será hasta mitad de año cuando estén en licitación los dos proyectos.

El tramo Fuentes-Quinto, aunque llegó a tiempo, incumplió los plazos pactados. La ejecución del proyecto es de 24 meses (dos años) pese a que en el documento rubricado por Lastra y Guitarte dice que debe ser de «20 meses».

Al encuentro-del que no se han facilitado fotografías a los medios de comunicación- han asistido por parte de Teruel Existe el diputado Tomás Guitarte; los senadores Beatriz Martín y Joaquín Egea, y el portavoz del Movimiento ciudadano Manolo Gimeno. Por parte del Gobierno, la portavoz Adriana Lastra, el diputado por Teruel Herminio Sancho; Rafael Simancas, Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes; y Javier Herrero, director General de Carreteras.

Asimismo, según ha anunciado Teruel Existe, Transportes también se ha comprometido a licitar “de forma inmediata” las obras de la N-330 de Teruel-Villastar en cuanto pueda aprobarse el proyecto, que se encuentra a la espera de un informe de la CHE y cuyo presupuesto asciende a 17,5 millones. También existe compromiso el estudio informativo de la A-25 entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo. Según Guitarte, se ha invertido, aunque no estaba en el acuerdo, en el mantenimiento y la consolidación de la A-23 con “8,4 y 19,4 millones” y están en redacción proyectos por valor de 46,6 millones.

Guitarte también ha hecho referencia a otro asunto de actualidad, los proyectos de instalación de molinos y placas solares en la provincia con «implantación descoordinada«. «No puede volverse a producir que unos territorios estén al servicio de otros. La producción de energía debe servir para el desarrollo del territorio y no ser simplemente un cajón de sastre donde quepa todo lo que no quieren en las ciudades«, ha apuntado.

En cuanto a otros proyectos, próximamente Teruel Existe mantendrá una reunión con el SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) para la creación de un polígono supracomarcal para la implantación de empresas y también está pendiente la creación de un fondo parecido al 1% Cultural para el mantenimiento del patrimonio minero. También se ha preguntado por el centro de Renfe en Teruel y por la necesidad de encontrar un «proyecto motor» que resalte las potencialidades de la provincia y que pasaría por un museo etnográfico.

Teruel Existe pide “acertar con las medidas” del Plan ante el Reto Democrático

También este miércoles el diputado Guitarte ha preguntado a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, por los criterios que se van a seguir en la selección de los proyectos presentados al Plan de Medidas para el Reto Demográfico, entre las más de 4.200 propuestas que ha recibido el Ministerio.

Durante su intervención este jueves en la sesión plenaria.Guitarte ha pedido al Ministerio “valorar técnicamente” cuáles son los proyectos que “realmente dinamizarán” las diferentes zonas y ha reclamado “no poner a los territorios despoblados al servicio de otros”, refiriéndose principalmente a los proyectos eólicos y fotovoltáicos. “Hay que completar la prestación de servicios esenciales y la diversificación de la actividad, sin generar monocultivos y evitando poner unos territorios al servicio de otros, como se corre el riesgo con la irreflexiva y masiva implementación de eólicas y fotovoltáicas”, ha dicho Guitarte.

El diputado de Teruel Existe ha incidido en que “es muy importante” acertar con las medidas ya que “no basta” con asignar ayudas a los proyectos presentados, sino que han de ser iniciativas con capacidad de dinamización sobre su “contexto comarcal o territorial”. Ha defendido además, que es necesario incidir “con mayor intensidad” allí donde el problema es más “grave y permanente” y más baja la densidad de población.

La ministra TeresaRibera ha contestado a Guitarte asegurando que esas más de 4.000 propuestas son las manifestaciones “de interés” que sintetizan “medidas trasversales”. No se trata de una convocatoria para licitar, ha dicho, sino para entender cuál es el interés y la preocupación de los distintos actores que trabajan en los territorios. “El futuro depende de lo que quieren hacer cada uno de los habitantes y de lo que cada una de las comunidades decidan para su propio entorno”, ha señalado la ministra. Ha nombrado algunas de las principales directrices de este Plan: una transición ecológica “justa y beneficiosa”, la ruptura de la brecha digital urbano-rural, educación, facilidades para mujeres y jóvenes para generar actividad no únicamente vinculada al sector primario, vertebración del territorio, planes de descentralización, centros de investigación…, entre otras.