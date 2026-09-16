La Comunidad de regantes de Valmuel proyecta una modernización de 12,9 millones de euros para transformar 1.975 hectáreas

La Comunidad de Regantes de Valmuel prepara la modernización integral de su sistema de regadío con un proyecto que contempla una inversión de 12,88 millones de euros para actuar sobre una superficie de 1.975 hectáreas. La actuación pretende transformar el actual sistema de distribución y avanzar hacia un regadío a presión, más automatizado y eficiente en el uso del agua y de la energía. El proyecto, redactado en abril de 2026, contempla una inversión media de aproximadamente 6.500 euros por hectárea. El presupuesto general asciende a 12.882.353,64 euros.

La Comunidad de Regantes de Valmuel prepara la modernización integral de su sistema de regadío con un proyecto que contempla una inversión de 12,88 millones de euros para actuar sobre una superficie de 1.975 hectáreas. La actuación pretende transformar el actual sistema de distribución y avanzar hacia un regadío a presión, más automatizado y eficiente en el uso del agua y de la energía.

Hace aproximadamente un año, en septiembre de 2025, el 80% de los 240 socios que conforman la Comunidad votó a favor del anteproyecto para la modernización. Ahora, con el plan definido, la comunidad comenzará el proceso para buscar financiación para llevar a cabo la inversión. Ya se ha pedido una subvención al Gobierno de Aragón que está siendo estudiada y que cubriría al menos la mitad de la inversión. El resto sería a través de un préstamo bancario a devolver en los próximos años. El plazo de recuperación de la inversión que se contempla es de 5,78 años.

Dos balsas y una nueva red de riego

El corazón de la actuación será un nuevo sistema de regulación compuesto por dos balsas. El agua se captará desde la Acequia Derecha y se conducirá hasta una balsa canal de almacenamiento. Desde allí será impulsada mediante una conducción de PRFV de 900 milímetros de diámetro hasta una segunda balsa elevada, que permitirá regular y distribuir posteriormente el agua hacia las distintas redes de riego.

La nueva configuración permitirá combinar el riego mediante presión natural con distintos sistemas de bombeo. La tubería T4 dará servicio a 832 hectáreas aprovechando la presión natural, mientras que la T2 atenderá otras 452 hectáreas.

En las zonas situadas a mayor cota será necesario recurrir a dos estaciones de rebombeo. La T1 permitirá atender 258 hectáreas mediante un bombeo adicional de 15 metros de columna de agua, mientras que otro rebombeo en el extremo de la T2 permitirá llevar el agua hasta la T3, con una superficie de 350 hectáreas.

Ahorro de agua y mayor control del riego

Uno de los principales objetivos de la modernización es mejorar la eficiencia en el uso del agua. El proyecto estima un ahorro potencial de 2,71 hectómetros cúbicos de agua al año, además de las pérdidas que actualmente se producen en las acequias principales.

La nueva red incorporará telecontrol y automatización, permitiendo gestionar desde un sistema centralizado las principales instalaciones y conocer parámetros como caudales, presiones, niveles de las balsas y funcionamiento de las estaciones de bombeo. El proyecto contempla 184 hidrantes, con sistemas de regulación y medición, y un sistema de telecontrol que permitirá a los regantes acceder a la información y gestionar parte de las instalaciones de forma remota.

El sol como aliado para reducir la factura eléctrica

Otro de los elementos destacados del proyecto es la incorporación de energía solar para los principales bombeos. La instalación fotovoltaica destinada al bombeo hacia la balsa elevada y al rebombeo de la T1 tendrá una potencia de 726 kWp, mientras que el bombeo de la T3 contará con otra instalación de 145,2 kWp. En conjunto, la potencia fotovoltaica proyectada supera los 870 kWp.

Según el proyecto, la producción solar permitirá cubrir una parte importante de las necesidades eléctricas y reducir la dependencia de la red. Se estima una generación de 710.524 kWh anuales y un ahorro del 58,6% del consumo eléctrico. También se calcula una reducción de emisiones de 461,1 toneladas de CO₂ al año.

Fertirrigación colectiva

La modernización irá acompañada de un sistema de fertirrigación colectiva, que permitirá centralizar la aplicación de fertilizantes a través del agua de riego. La instalación contará con dos depósitos de 20.000 litros cada uno y equipos de dosificación de caudal variable. El objetivo es ajustar las dosis a las necesidades de los cultivos, mejorar la uniformidad del abonado y reducir las pérdidas por lixiviación. El proyecto también contempla medidas ambientales como sensores de humedad del suelo, herramientas informáticas para optimizar el riego y sistemas de control de los retornos de agua.

El estudio económico incluido en el proyecto apunta a un importante incremento de la rentabilidad de los cultivos. El margen medio actual se sitúa en 5.034 euros por hectárea y año, mientras que el margen previsto cuando los cultivos leñosos alcancen su plena producción asciende a 8.756 euros por hectárea y año. La diferencia supone un incremento de 3.721,73 euros por hectárea y año. Para las 1.974 hectáreas analizadas, el proyecto calcula un aumento del margen agrario de aproximadamente 7,35 millones de euros al año. El estudio calcula además un Valor Añadido Bruto de 24,16 millones de euros anuales, una cifra que refleja el impacto económico que se espera de la transformación del regadío. La memoria considera que la modernización contribuirá a incrementar la productividad y la renta agraria, además de favorecer la competitividad de las explotaciones, el relevo generacional y la fijación de población en Valmuel.

El presupuesto incluye actuaciones muy diversas: balsas de regulación, estación de bombeo, red de riego, instalaciones eléctricas, parques fotovoltaicos, telecontrol, fertirrigación, medidas ambientales y seguridad y salud. La red de riego concentra la mayor inversión, con más de 5,3 millones de euros, mientras que el resto se distribuye entre las balsas, estaciones de bombeo, instalaciones eléctricas y energéticas y los sistemas de automatización. El presupuesto general, con IVA incluido, asciende a 12,88 millones de euros.