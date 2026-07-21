Vecinos desalojados por el incendio de Ejulve: «Meter en la maleta nuestras cosas sin saber qué va a pasar ha sido traumático»

Una noche dramática y en shock. Así describen los vecinos de Molinos cómo han vivido la madrugada de este lunes, cuando fueron desalojados por el incendio forestal que ya ha calcinado 1.100 hectáreas en Ejulve. Alrededor de 250 personas fueron trasladadas inicialmente hasta el pabellón habilitado en Alcorisa, aunque buena parte de ellas se trasladaron posteriormente a domicilios de familiares o personas conocidas. Un total de 48 personas permanecen en el pabellón y 20 pudieron dormir en el albergue municipal.

La mayoría de los desalojados son personas mayores, aunque también hay familias y menores. Se les está intentando buscar un acomodo habitacional. El aviso para desalojar su pueblo les llegó a través de un mensaje móvil ES-Alert y también por parte de la Guardia Civil, cuyos efectivos se encargaron de picar puerta por puerta. "Sabíamos que había fuego, pero no el alcance. Coger una maleta y meter nuestras cosas ha sido traumático. Esperamos volver pronto a casa", Cristina Andrés, vecina de Molinos.

Los vecinos evacuados han mostrado su agradecimiento por la atención que han recibido en Alcorisa. Durante la noche, se les ha proporcionado avituallamiento líquido y atención por parte del alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, la teniente de alcalde, Silvia Casas, y el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma. También han prestado sus servicios durante toda la noche Protección Civil, Guardia Civil y Cruz Roja, mientras que varios empleados municipales se han encargado de poner a punto las instalaciones de la localidad para acoger a los evacuados, que permanecerán en dichas equipaciones municipales hasta que mejore la situación provocada por el incendio y se consiga estabilizar. Mientras continúa la situación, 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia se encuentran alojados en el frontón municipal.

Los propios vecinos de Alcorisa también han ofrecido alojamiento que ceder a los desalojados que lo necesiten. Todavía se está pendiente de cómo pasarán la noche. Algunos como Segundo Molina, otro vecino de Molinos, llegaron a oler humo del incendio. "Estábamos preparados para irnos a la cama ya, hasta que de repente nos comunicaron que teníamos que desalojar. Lo hemos vivido con nervios, pero la atención en Alcorisa ha sido muy buena", ha afirmado.

Cruz Roja ha trabajado para atender a los desalojados / Alberto Gracia

Vecinos mayores y dependientes

Tres vecinos de Molinos continúan en la localidad tras negarse a desalojar el lunes por la noche. Una de ellas es una vecina de avanzada edad, muy dependiente, pero cuya situación está controlada, según ha explicado este martes desde Alcorisa el alcalde de Molinos David Ferrrer. La evacuación de la población se produjo anoche en torno a las 00.00, ya que la cabeza del incendio estaba "totalmente descontrolada". "Somos un pueblo que, en su mayoría, tiene muchos vecinos mayores, y dependientes o que están solas. Teníamos miedo de que avanzara demasiado rápido y llegara rápido al pueblo y por eso optamos por salir del pueblo de forma ordenada", ha apuntado Ferrer.

Vecinos desalojados en el pabellón municipal de Alcorisa / Alberto Gracia

La coordinación con Alcorisa fue rápida. El Ayuntamiento se puso a trabajar a la una de la madrugada de este lunes para acondicionar las instalaciones municipales y así recibir a los vecinos. Cruz Roja se encargó de montar camillas, mientras que la gente más mayor fue ubicada en las camas del albergue municipal. "Tenemos la obligación de ayudar a los vecinos de Molinos, que están pasando por un momento muy difícil. Lo primero que piensas en estos casos, es que tu casa se va a quemar", ha afirmado Miguel Iranzo, alcalde de Alcorisa.

En la mañana de este martes se les ha ofrecido desayuno, y a partir de este mediodía prepararán comida para ofrecer a los vecinos evacuados.