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31 AGO 2026|

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Carlos Gómez regresa a Híjar tras completar sus ‘236 Pedaladas por Teruel’ con cerca de 9.000 euros recaudados

El hijarano finaliza las 39 etapas recorriendo todos los pueblos de la provincia y amplía el plazo de donaciones ante la buena respuesta recibida

La llegada de Carlos Gómez Pina a Híjar / EsHíjar
La llegada de Carlos Gómez Pina a Híjar / EsHíjar

Jesús Burgos31 08 2026

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ActualidadCiclismo y BTTDeporte

Carlos Gómez Pina ya ha vuelto a casa. El hijarano puso este domingo el punto final en Híjar al reto ‘236 Pedaladas por Teruel’, una aventura que le ha llevado durante 39 etapas a recorrer todos los municipios de la provincia de Teruel sobre su bicicleta, La Bartolica. Más allá del desafío deportivo y personal, la iniciativa ha conseguido también un importante objetivo solidario: reunir cerca de 9.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El regreso a Híjar cerró un recorrido que comenzó en la misma localidad y que durante semanas ha permitido a Gómez Pina descubrir y dar visibilidad a los 236 pueblos turolenses. En cada llegada ha encontrado vecinos, representantes municipales y aficionados dispuestos a acompañarle y arroparle, convirtiendo el reto en una experiencia colectiva que ha ido mucho más allá de los kilómetros acumulados.

“Ha sido un reto y una experiencia espectacular, irrepetible, que me la quedaré para mí para toda la vida”, ha explicado el protagonista, que se muestra especialmente agradecido por la acogida recibida en cada uno de los municipios. “Quiero agradecer a todas las localidades y ayuntamientos que me han recibido con los brazos abiertos y todo ese apoyo y ánimo que me han dado a lo largo de las 39 etapas”, ha añadido.

Cerca de 9.000 euros y el reto continúa

El aspecto solidario ha sido uno de los grandes pilares de ‘236 Pedaladas por Teruel’. Aunque inicialmente estaba previsto cerrar el periodo de recaudación, la respuesta recibida ha llevado a ampliar el plazo para que quienes todavía quieran colaborar puedan hacerlo.

Gómez Pina calcula que ya se han conseguido entre 8.500 y 9.000 euros, una cantidad que considera un éxito y que todavía puede crecer en los próximos días. Las aportaciones continúan abiertas a través de Caja Rural y del enlace habilitado en el perfil de Instagram del proyecto.

A esta cantidad se sumará además el dinero obtenido con la venta de camisetas de recuerdo del reto, cuyos beneficios serán destinados íntegramente a la AECC. “Estoy muy contento y a ver si podemos ampliarlo un poquito más”, ha señalado el hijarano.

Una provincia volcada con las 236 pedaladas

La dimensión humana ha sido otra de las grandes protagonistas del recorrido. Gómez Pina ha contado con compañía sobre la bicicleta en diferentes etapas y ha vivido numerosos recibimientos a su llegada a los pueblos.

Uno de los que recuerda con especial cariño fue el de Mazaleón, localidad con la que mantiene un vínculo especial después de haber trabajado allí durante el pasado curso. A su llegada, varios niños y niñas salieron a su encuentro en bicicleta para acompañarlo hasta la plaza, donde le esperaba más gente.

“Fue un año espectacular y el recibimiento fue así. Me vinieron a recibir a la entrada del pueblo, me acompañaron hasta la plaza con la bicicleta y luego allí había mucha más gente”, ha recordado. La jornada terminó con una comida y una cena junto a los vecinos, en una muestra del vínculo que el proyecto ha generado entre el ciclista y las localidades visitadas.

Objetivos cumplidos

Con la llegada a Híjar, Gómez Pina considera cumplidos todos los objetivos que se había marcado antes de ponerse en marcha. El reto suponía un desafío físico y mental, pero también pretendía promocionar el medio rural turolense y conseguir fondos para una causa solidaria.

“Todos los objetivos que tenía previstos se han cumplido”, ha asegurado. El hijarano ha destacado tanto la visibilidad que se ha conseguido dar a las localidades como la participación de otros ciclistas durante las etapas y, especialmente, la respuesta solidaria. La experiencia también le ha permitido completar el recorrido disfrutando de cada jornada. “Lo he llevado muy bien físicamente y mentalmente, lo he podido disfrutar todas las etapas”, ha explicado.

Después de miles de kilómetros y 39 jornadas sobre La Bartolica, ‘236 Pedaladas por Teruel’ termina en el mismo lugar donde comenzó: Híjar. El reto deportivo ya está completado, pero la vertiente solidaria continúa abierta con la mirada puesta en elevar todavía más una recaudación que ya ronda los 9.000 euros para luchar contra el cáncer.

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