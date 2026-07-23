Carlos Gómez Pina inicia el reto ‘236 Pedaladas por Teruel’, con salida en Híjar y arropado por vecinos y el club ciclista

Arropado por amigos, vecinos y parte del club ciclista de su pueblo, Carlos Gómez Pina inició este jueves al amanecer el ambicioso reto que se ha puesto por delante. "Tenía muchas ganas de ponerme ya a pedalear y de que empezara la acción", decía unas horas antes. Y es que todo lo que va a hacer le ha llevado más de dos meses de preparación sobre el papel.

Presentación a la ciudadanía de '236 Pedaladas por Teruel' a cargo de Carlos Gómez con la Comarca del Bajo Martín, Ayuntamiento de Híjar y la AECC. / B. Severino

Va a recorrer todos los pueblos de la provincia turolense en diferentes etapas hasta el 30 de agosto, cuando regresará a Híjar, el pueblo que ha sido punto de partida. '236 Pedaladas por Teruel' nace con un fin deportivo y personal, pero también social porque irá recaudando fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La hora de salida eran las 6.30 desde la plaza de Híjar. Su primer destino es Alloza después de completar 70 kilómetros y atravesar Ariño, Oliete y Alacón. Todo ello, a lomos de La Bartolica, el nombre sugerido en redes sociales y en homenaje al apodo de un buen amigo. "Tenía muy claro que quería homenajear a mi amigo José Manuel apodado El Bartolo, y falleció hace diez años a causa del cáncer. La bici que llevo es nueva y pedí sugerencias en redes sociales para ponerle nombre y, como hay mucha gente conocedora de la historia de José Manuel, Bartola, Bartolica... eran los más repetidos", sonríe.

Presentación a la ciudadanía de '236 Pedaladas por Teruel' a cargo de Carlos Gómez. / B. Severino

Así daba los últimos detalles a última hora de la tarde del miércoles Carlos Gómez en un acto de presentación del reto en la sede de la Comarca del Bajo Martín. Quiso convocar a colaboradores, vecinos e instituciones para que conociesen los entresijos de un reto que tiene en sus redes sociales su baza principal.

Era importante dar a conocer de qué forma se puede apoyar a la causa. Todo el mundo puede hacerlo, y no necesariamente subiéndose a la bici con él. De qué manera hacerlo es una de las pregunstas que salieron desde el público. Todo el mundo que quiera puede hacer sus donaciones a través de un enlace colgado en las redes de '236 Pedaladas por Teruel'.

Carlos Gómez, en la sede de la Comarca del Bajo Martín, con La Bartolica, la bici homenaje a su amigo José Manuel en '236 Pedaladas por Teruel'. / B. Severino

"La AECC tiene la sede en Teruel capital y estamos presentes en 30 municipios con juntas locales, pero son 236 pueblos, por lo que esta visibilidad que nos va a dar Carlos es muy importante para nosotros, para que todo el mundo sepa que estamos disponibles para toda la provincia", valoró el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel, Miguel Ángel Sauras.

Presentación a la ciudadanía de '236 Pedaladas por Teruel' a cargo de Carlos Gómez. / B. Severino

Sus recorridos y puntos de interés de diferentes localidades irán saliendo en las redes. Con el reto quiere dar visibilidad también al medio rural, y promocionar los pueblos. El primero, el suyo, porque Híjar es punto de partida y llegada. "Estamos emocionados de que lleve el nombre de Híjar por todos los pueblos, este reto es muy bonito, solo se le podía ocurrir a él y es curioso porque, a ver quién puede decir que ha estado en todos los pueblos de Teruel... Carlos es una persona muy conocida, generosa y querida en Híjar, siempre colaboradora en todo y ahora afronta este reto en el que nosotros vamos a estar apoyando y pendientes", dijo el alcalde de Híjar, Jesús Puyol.

Carlos Gómez en la salida este jueves al amanecer desde Híjar. Parte del Club Ciclista le acompañó en los primeros kilómetros. / JOSME

Ya se ha estructurado las etapas, pero antes de salir ya estuvo atento a posibles cambios debido al incendio de Ejulve. Sabe que pasará por Alcañiz en las fechas de Moto GP y que la comarca del Bajo Martín se la deja para el final. Quien quiera unirse a él en alguna etapa también es bienvenido.