El servicio de Atención a Domicilio del Hospital de Alcañiz seguirá cerrado hasta finales de septiembre y ya acumula casi tres meses sin atender a pacientes debido a la falta de médicos. El Salud aseguró en julio que el servicio se reabriría el día 19 de septiembre cuando se incorporaran los internistas que han obtenido plaza en Alcañiz. Sin embargo, ahora se ha retrasado la fecha de reapertura hasta el día 26.

Por el momento ya han comenzado a trabajar en el Hospital tres de los siete médicos que aprobaron la oposición. Tienen un mes para incorporarse desde el día 19 así que hasta mediados de octubre no se conocerá la plantilla final con la que contará el servicio de Medicina Interna (cuando se cerró la domiciliaria solo había cuatro médicos).

Por el momento, si se cumplen las previsiones del Hospital, el servicio reabrirá el lunes 26 con un médico y 10 camas. Después se espera ampliar con hasta tres médicos y 20 camas si se cubren las plazas de especialistas vacantes con un nuevo llamamiento de internistas.

Cabe recordar que cuando a finales de octubre del año pasado se conoció que la saturación del Hospital de Alcañiz obligaba a parar la atención a domicilio hubo una gran contestación social y se llegaron a recoger más de 4.400 firmas. Entonces el Salud reaccionó y anunció que el Servet y el Royo facilitarían a dos médicos– dependía de su planificación quiénes eran- durante los siguientes meses hasta que terminara el proceso de la OPE de Medicina Interna. No obstante, no fue así ya que los dos especialistas dejaron de trabajar en mayo y no será hasta el 19 de septiembre cuando se incorporarán los nuevos internistas que han obtenido plaza en la OPE.

Desde que dejó de venir el refuerzo de los dos internistas de Zaragoza el servicio de Medicina Interna ha estado trabajando bajo mínimos, una situación que se ha agravado en verano por las vacaciones de la plantilla. Esto ha conllevado que el servicio de Hospitalización a Domicilio estuviera con un sólo médico de forma intermitente hasta que el 1 de julio se dio de alta al último paciente y se decidió no ingresar a nadie más (en junio se atendieron 15 enfermos).

Desde principios de julio el personal de enfermería del servicio fue reubicado en otros servicios, y los internistas que continúan trabajando en este Hospital se encargan de los pacientes ingresados en planta que les corresponden. «Enfermería quiere tener esperanza en que se reabra el servicio una vez concluido el proceso de oposición pero la solución a la falta de internistas en este Hospital viene de hace tiempo y el servicio ha estado trabajando bajo mínimos desde hace más de un año. Por eso queremos ponerlo en conocimiento de nuestros usuarios y de la población adscrita al Hospital de Alcañiz. Como todos recordaréis recogimos 4.357 firmas hace unos meses que entregamos en Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón y a nuestra dirección médica pidiendo la continuidad del servicio en las mismas condiciones con las que se había dado hasta entonces», afirmaron desde el servicio cuando se cerró en julio.