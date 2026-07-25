Ricky Oliete: El conductor de autobús que cuenta en redes sus viajes por los 236 municipios de la provincia de Teruel

Ricardo García Oliete, más conocido como Ricky Oliete (@rickypovbus en Instagram), se ha vuelto un fenómeno viral en las redes sociales por dar a conocer a sus seguidores las curiosidades que esconde el trabajo de un conductor de autobús. El vecino de Oliete ha conseguido llegar hasta los 100.000 seguidores entre todas las plataformas en tan solo cuatro meses, una cifra que para Oliete «era prácticamente impensable».

En sus videos recorre las carreteras turolenses mostrando los puntos más complejos y las maniobras más curiosas que realiza en su día a día. Uno de sus videos entrando a la estación de Alcañiz ha alcanzado los 3,8 millones de visitas -video viral entrando a la estación de Alcañiz- mientras que el video en el que viaja con los jóvenes de vaquillas ha conseguido más de 80 mil.

Una vida dedicada al transporte

Ricky ha dedicado toda su vida a trabajos de conducción vinculados al camión y al autobús. Con tan solo 19 años, mientras realizaba el servicio militar obligatorio, aprobó todos los carnets de conducir, excepto el de autocar. Durante 6 años trabajó como transportista, aunque era un trabajo que no le llenaba y con 25 años cambió el camión por el autobús. «Yo siempre he sido una persona con mucho don de gentes y estar todo el día solo en el camión me aburría», declara Oliete.

El relacionarse con los pasajeros y poder visitar lugares espectaculares fueron los motivos por los que dio el salto al autobús. «Trabajando en el camión viajas mucho pero solo ves los polígonos de las ciudades, en cambio con el autobús te puedes plantar a los pies de la Torre Eiffel», comenta el fenómeno viral. Durante casi 20 años intercaló temporadas como transportista y como conductor de autobús, trabajo que siempre ha sido su vocación.

Con 43 años su vida dio un giro de 180 grados. Las redes sociales hicieron aparición por primera vez y embarcó un viaje a República Dominicana en busca del amor. Lo que iban a ser unas vacaciones de unas semanas se acabaron convirtiendo en diez años de su vida. «Ese periodo ha sido el único momento en el que no he trabajado detrás de un volante», explica Ricky.

Tras sus años en Centro América, en 2022, Ricky regresó a España con su hija. Durante un año trabajó en la Asociación Apadrinaunolivo y posteriormente abrió un restaurante junto con un socio. Sin embargo, «el gusanillo del autobús siempre estaba presente», confiesa el influencer. Tras 14 años sin conducir profesionalmente, en febrero de este mismo año volvió a las carreteras de la mano de Autocares Hife.

El éxito en las redes sociales

Esta vuelta a los autobuses fue la que dio comienzo a la faceta de influencer que le ha dado a conocer. «Todo sucedió de casualidad, un día subí cinco videos del tirón en mi cuenta personal y uno de ellos llegó al millón de visitas, entonces me di cuenta que podía haber material», explica Oliete. A partir de ese momento el ascenso ha sido meteórico llegando a los 33.000 seguidores en Tik Tok o los 20.000 en Instagram.

«Las ideas de mis videos son totalmente improvisadas, cuando veo algo curioso o interesante lo grabo y lo comparto», comenta Oliete. Según el influencer la espontaneidad y la naturalidad con la que graba los videos son la clave del éxito. «En momentos en lo que todo es tan artificial, la espontaneidad y dar contenido de valor es lo que triunfa», dice el fenómeno viral.

Esa espontaneidad ha llevado a Ricky a embarcarse en un proyecto que «surgió de la nada». Entre semana su contenido se centra en las curiosidades al volante del autobús, pero durante el fin de semana se ha propuesto visitar los 236 pueblos de la provincia de Teruel montado en su moto. «Creo que la provincia tiene rincones desconocidos pero bonitos y mi objetivo es darlos a conocer», confiesa Oliete.

Tanto en su faceta de autobusero, como en la de influencer, Ricky sigue una filosofía muy clara: «Para disfrutar de la vida hay que tener vocación por el trabajo que te dedicas». Con este mensaje quiere animar a los más jóvenes a perseguir lo que realmente les motiva, ya sea subir videos a redes sociales o ponerse al volante de un autobús.