Roban un camión en una nave de Albalate

La Guardia Civil investiga el robo de un camión en una nave de Albalate del Arzobispo. Los hechos tuvieron lugar durante la noche del miércoles en esta localidad del Bajo Martín. Fue entonces cuando el o los asaltantes entraron forzando la cerradura de la nave donde se encontraba el vehículo, que se ubica a las afueras de la localidad, en la carretera A-223 que une el pueblo con el polígono industrial Eras Altas.

El robo está siendo investigado y únicamente se refiere al camión, puesto que no ha sido sustraído ningún elemento más de la nave. Cabe destacar que el vehículo está rotulado y pertenece una empresa albalatina.

Por el momento la Guardia Civil no ha ofrecido más información de lo ocurrido. No obstante, sí descartan que este hecho esté relacionado con el robo en una plantación de marihuana que se produjo en Belchite con pocas horas de diferencia. Desde la Comandancia de Zaragoza aseguran que no hay indicios que relacionen los hechos, acontecidos entre dos poblaciones que se ubican a unos 35 kilómetros de distancia. Ambos sucesos se suman así a los robos registrados durante la semana en el Bajo Aragón-Caspe, donde un total de siete bares de Maella, Nonaspe y Fabara fueron asaltados.

Cámaras de seguridad

No es la primera vez que las naves y talleres situados en el área del polígono industrial Eras Altas de Albalate son asaltados. Por ese motivo recientemente el Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo ha instalado varias cámaras de seguridad en este enclave, a fin de incrementar la seguridad de las empresas y sus trabajadores. Además, también está previsto incorporar cámaras en zonas de aparcamiento y en áreas deportivas de la localidad.