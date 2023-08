Roban en las piscinas de Jatiel, La Puebla y Urrea

Las piscinas de Jatiel, La Puebla de Híjar y Urrea de Gaén han sido el foco en el que han puesto sus esfuerzos los amigos de lo ajeno ya en los últimos coletazos del verano. Las tres instalaciones fueron forzadas el mismo fin de semana. La noche del viernes 18 a la madrugada del sábado actuaron en las piscinas de Jatiel, donde por la mañana se encontraron con las cerraduras rotas de dos puertas interiores pero no de la exterior.

Al parecer, los ladrones saltaron la tapia y una vez dentro abrieron a la fuerza dos puertas que dan a dos estancias diferentes. «Pensamos que probaron porque abrieron el almacén y ahí no iban a encontrar nada. Dieron con el cuarto donde estaba la recaudación. Nos extraña que no se llevasen la caja del dinero porque es ligera, se entretuvieron en romperla y coger el dinero», lamenta el alcalde, Javier Gómez. Precisamente en Jatiel es donde mayor fue el botín porque en la caja había 150 euros. «Ese día no se había vaciado, esa suerte tuvieron porque si no, no hubieran encontrado nada», añade.

El Ayuntamiento ha presentado denuncia, aunque en este caso tuvieron que hacerlo el jueves 24, casi una semana después del suceso. «Cuando dimos el aviso la misma mañana la patrulla vino muy rápido y fueron muy eficaces, pero ya nos emplazaron a ir al cuartel al siguiente jueves porque era la única mañana para poner denuncias», lamenta. El suceso coincidió con la semana de fiestas de Híjar, que alteró los horarios de atención. Más allá de los daños en puertas, tanto en Urrea de Gaén -donde al día siguiente presentaron la denuncia en Albalate- como en La Puebla de Híjar el asalto se queda en «algo anecdótico». Aparte de «dejarlo todo revuelto», consiguieron una cantidad muy pequeña de dinero producto de las monedas para cambios de las consumiciones del día a día de los usuarios.