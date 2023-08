Rocío Luna: «He estudiado en el Conservatorio y un máster de flamenco, no es lo habitual»

¿Qué supone ganar la Lámpara Minera?

¿En qué se traduce?

Los cantes mineros por los que surge el Festival, ¿qué tienen?

Me gustan mucho, son muy profundos. Tienen una sonoridad y una tonoridad que me transmiten y los disfruto cantando.

Tienes 25 años, ¿eres de las ganadoras más jóvenes?

¿Cómo empezaste en el flamenco?

En mi casa siempre se ha escuchado música, en especial el flamenco. A mí siempre me llamaba la atención y me ponía a cantar. Todos me decían que lo hacía muy bien y me motivaban. Después de subirme a un escenario en mi pueblo me gustó mucho la sensación y mis padres decidieron apuntarme a clases de canto con siete años, desde entonces llevo preparándome.