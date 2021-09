Rotundo rechazo a los aerogeneradores en las consultas populares de Valjunquera y Valdeltormo

Rotundo «no» a los macroproyectos eólicos en los dos municipios del Matarraña que han llevado a cabo una consulta ciudadana para definir su postura respecto a los proyectos eólicos propuestos principalmente por la promotora Green Capital Power -filial de Capital Energy- pero también por parte de Forestalia. En Valdeltormo el 90.8% de los participantes en las votaciones han respondido que no a la pregunta «¿Quieres parques eólicos en tu municipio? y en Valjunquera un 70,43%.

Los dos ayuntamientos anunciaron que acatarían el resultado de las urnas y se posicionarían con lo que escogieran sus vecinos. Ahora con el apoyo masivo al rechazo a los parques eólicos van a trabajar para intentar que no se instalen aerogeneradores en sus municipios.

En el caso de Valjunquera, mediante alegaciones pero también están estudiando con técnicos de urbanismo y abogados cómo pueden utilizar sus competencias municipales para rechazar los nueve molinos que hay proyectados en su término municipal. En su caso, han participado en la consulta, abierta el viernes y este domingo, 186 de los 303 vecinos censados. De ellos, 131 se han mostrado contrarios a los aerogeneradores (un 70,43%), 48 a favor, cinco han votado en blanco y dos han emitido votos nulos. «Ha participado el 61% del censo, nos habría gustado que fuera más pero estamos contentos porque el resultado ha sido contundente, no queríamos que hubiera un empare sino una posición clara», ha apuntado la alcaldesa, Susana Traver.

Mucha menos participación ha habido en Valdeltormo, donde han participado en la consulta 87 de los 260 vecinos censados. No obstante, el rechazo a los proyectos eólicos ha sido mayor con 79 votos en contra (90%) y siete a favor. «Dijimos que acataríamos lo que dijeran los vecinos así que vamos a posicionarnos con el no. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos porque no se instalen aerogeneradores», ha afirmado su alcaldesa, Marta Navarro.

Mazaleón por su parte pretende realizar su consulta popular el próximo domingo 3 de octubre, 5 días antes del plazo final para prsentar las alegaciones a los proyectos de Capital Energy.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tan solo dio 30 días hábiles a los municipios afectados para alegar a los proyectos que Green Capital Power presentó en dicho órgano ministerial hace varios meses y que salieron a exposición pública el 30 de agosto. Por ello los ayuntamientos matarrañenses afectados por los parques eólicos de Green Capital Power -filial de Capital Energy-, así como las asociaciones Gent del Matarranya, la Asociación de Empresarios del Matarraña y la Plataforma por los Paisajes de Teruel trabajan a «contrareloj» en el proceso de alegaciones a los cuatro parques con un total de 84 aerogeneradores en diez municipios del Matarraña, el Bajo Aragón, y el Bajo Aragón Caspe.