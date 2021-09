Roy Galán y la Psico Woman hablan en el Centro Joven de Alcañiz sobre el postureo en redes sociales

El escritor, influencer y activista LGTBI+ Roy Galán y la psicóloga, sexóloga y terapeuta Isabel Duque, más conocida como la Psico Woman, conversaron el viernes con los alcañizanos en una charla abierta a todo el público en el centro Joven de Alcañiz. El acto, que contó también con el concierto de Rada Mancy, se enmarca dentro del objetivo del área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de que el Centro Joven se convierta en un lugar de encuentro que organice actividades que interesen a los jóvenes y les sirvan para reflexionar. “En esta charla se habla del postureo en redes sociales, un tema muy de actualidad, de la mano de dos profesionales como Roy Galán y la Psico Woman cuya unión en un acto es primicia en España”, apuntó la concejal del área, Susana Mene.

Roy Galán, cuya labor como activista se desarrolla en redes sociales, destacó la importancia de lugares de encuentro para hablar de las nuevas formas de comunicarse en internet. “Hace unos días conocíamos que Instagram y Facebook conocían que promovían modelos de belleza complicados o problemáticos para determinados adolescentes. Los jóvenes que están mal se sienten peor al ver Instagram y hay que decir que no te puedes creer todo lo que ves. Invito a la gente a ser un poco más honesta porque no vamos a pasarnos la vida siendo quienes no somos”, afirmó el influencer y activista.

La Psico Woman el viernes en el Centro Joven de Alcañiz / A. Gracia

Por su parte, la Psico Woman destacó los aspectos interesantes de las redes sociales pero también de la “otra cara” y de cómo se puede hacer frente a los algoritmos que nos quieren influir en qué comprar o qué hacer dependiendo de lo que nos muestran. “Es imprescindible crear espacios como este para dialogar de estos peligros pero también plasmar lo que se está haciendo bien y de los activistas que utilizan las redes sociales como herramientas de cambio social porque en ocasiones solo se habla de lo malo”, apuntó.