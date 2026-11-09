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09 NOV 2026|

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La sala de arte digital de Alcañiz reúne seis formas de mirar el mundo a través de la fotografía

La exposición se inauguró el pasado viernes en el marco del VI congreso Foto Alcañiz y podrá visitarse hasta el domingo 22 de noviembre

La inauguración de la exposición tuvo lugar este viernes en el marco del congreso de fotografía de Alcañiz./ Ayto
La inauguración de la exposición tuvo lugar este viernes en el marco del congreso de fotografía de Alcañiz./ Ayto

La COMARCA09 11 2026

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Alcañiz

Cultura y Ocio

La fotografía, la naturaleza y la fauna se unen para mostrar 'Seis miradas sobre el mundo', la nueva exposición que acoge el Espacio Expositivo de Arte Digital (E²ArtD) en el Molino Harinero de Alcañiz. Esta muestra reúne el trabajo de reconocidos fotógrafos de proyección nacional y local en el marco del VI congreso Foto Alcañiz, celebrado este pasado fin de semana.

La muestra destaca por la diversidad temática y técnica de sus autores y abarca desde el micropaisaje natural hasta la fotografía aérea y astronómica. La exposición se inauguró el pasado viernes y permanecerá abierta hasta el domingo 22 de noviembre, de viernes a domingo, de 11.00 a 14.00.

Seis fotógrafos, seis historias

Por un lado, Fernando Ortega presenta la serie 'Texturas vegetales', un conjunto de micropaisajes capturados en diversos entornos que invita al público a buscar ángulos y detalles inadvertidos en la naturaleza cotidiana. Por otro, Gabriel Brau, especialista en fotografía en blanco y negro, expone retratos de su serie sobre etnias y viajes por África, explorando la atmósfera y la identidad humana.

Para continuar, Luis Freire ofrece una mirada íntima y documental de Venecia construida a lo largo de dos décadas de trabajo, alejándose de los tópicos del carnaval para ahondar en la esencia de la ciudad. Guillermo Arteaga, con su proyecto experiencial 'Testigos del Viento', comparte su estrecha relación con la fauna de Gredos Norte —especialmente con águilas reales—, abordando la fotografía de naturaleza como un canal vital y de conexión con el entorno.

Jaime Ollero es especialista en exhibiciones aéreas y aporta tomas de alta precisión técnica capturadas en pleno vuelo, desde maniobras acrobáticas hasta aviones rompiendo la barrera del sonido. La muestra se completa con la participación del fotógrafo alcañizano Luis Pitarque, que rinde homenaje al patrimonio arquitectónico del Bajo Aragón bajo la luz de la luna y el sol, destacando una cuidada serie planificada en torno al reciente eclipse solar capturada desde el entorno de La Estanca.

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