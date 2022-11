El Salud adjudica el contrato de transporte que dejará al Hospital de Alcañiz sin UVI móvil 12 horas al día

El Salud adjudicó este lunes el contrato del servicio de transporte sanitario urgente de Aragón a la empresa sevillana Ambulancias Tenorio e Hijos por un importe total de 126,5 millones de euros con una rebaja de medio millón de euros respecto al precio por el que se licitó el contrato. Con el nuevo contrato que entrará en vigor el Bajo Aragón Histórico se quedará sin UVI móvil para traslados interhospitalarios de un Hospital sin UCI, el de Alcañiz, a otros centros durante 12 horas al día en horario nocturno de lunes a viernes y el fin de semana estará 24 horas sin médico.

Además, las ocho ambulancias de la provincia de Teruel que iban a desaparecer y que finalmente se reconvirtieron en SVB por la presión social no estarán activas 12 horas al día por las noches. Estos vehículos han ganado en dotación de personal y medios materiales, cuentan con dos técnicos y no uno por lo que la atención es mejor, pero solo van a tener atención durante medio día y no por las noches. Antes la ambulancia convencional estaba localizada 24 horas al día los 365 días al año. Los vehículos afectados son los de Híjar, Alcorisa, Muniesa, Orihuela, Cella, Perales del Alfambra, Sarrión y Mosqueruela. También el de Maella en la provincia de Zaragoza.

La adjudicataria es la única empresa que optaba a la gestión de las ambulancias después de que se retirara la primera adjudicataria, el Consorci del Transport Sanitari Regió Girona debido a que no pudo recoger los avales económicos; y ha generado incertidumbre entre los sindicatos debido al amplio historial de conflictos que Ambulancias Tenorio e Hijos arrastra en otras comunidades. Los sindicatos del sector temen que el cambio “desemboque en una merma de las condiciones laborales de los técnicos en emergencias sanitarias, además de afectar a la asistencia”. Apuntan que, “no es el mejor contrato de la historia como lo definió la consejera de Sanidad”.

«Solo hay que buscar para encontrar informaciones sobre impagos, incumplimiento de pliegos, vehículos en mal estado… Los trabajadores tenemos el miedo en el cuerpo sobre lo que vaya a venir, es todo una incertidumbre», dice el presidente del Comité de Empresa, David Alejos.