La Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz ha sido escenario este domingo de la realización de pruebas diagnósticas PCR – procedimiento puesto en marcha por Salud Pública- con el fin de descongestionar el Centro de Salud alcañizano ante el aumento de casos que está viviendo la capital bajoaragonesa. Aproximadamente unas 200 personas, entre escolares de diferentes centros educativos y también población adulta, han sido citadas para realizarse la prueba en la pista de hockey del polideportivo, donde se ha instalado un circuito de entrada y salida óptimo y centralizado. «Hemos dispuesto un espacio abierto para poder gestionar las citas. En colaboración con el alcalde se nos ofreció este sitio y hemos decidido citar aquí por comodidad de espacio», ha explicado Loles Llorens, Directora de Enfermería de Atención Primaria de Alcañiz.

Tal como adelantó ete sábado La Comarca, escolares de diferentes centros educativos de Alcañiz – colegios Santa Ana, Juan Lorenzo Palmireno o Emilio Díaz– han sido citados a lo largo de la mañana de este domingo para la realización del PCR, al haber tenido contactos directos y estrechos con un positivo. En ningún caso se ha tratado de un cribado masivo, tal como ha recalcado el alcalde, Ignacio Urzquizu, sino únicamente de los contactos de positivos confirmados que los rastreadores han detectado, algo que se enmarca dentro de los «procedimientos habituales» de Salud Pública en este tipo de circunstancias. «No se cita a todo un colegio entero», ha reclacado Urquizu. Además, se ha citado también a adultos que cumplen la misma característica. «Tanto niños como población general para rentabilizar el día y el despliegue de recursos«, ha matizado Llorens.

Material médico para la realización de pruebas PCR./I.M.

El personal sanitario de Alcañiz ha contado con el refuerzo de tres profesionales de Teruel capital que se han prestado, de forma voluntaria, para participar en las labores. «Lo podríamos organizar nosotros, pero se ofrecieron y hemos aprovechado esta ayuda externa ya que estamos ahora en un foco más alto, aunque nosotros teníamos capacidad de poderlo organizar», ha matizado la directora de Enfermería del centro alcañizano.

Por su parte, María José Fernández, una de las sanitarias voluntarias que han prestado el «apoyo extra», ha querido destacar el «trabajo fluido» y la «buena organización» en este tipo de procedimientos fuera del espacio ambulatorio. «Aquí está todo muy fluido, lo tienen muy organizado. Ha sido más por compañerismo que por otra cosa, nos preguntaron si podíamos acudir y nos hemos prestado. En cuento menos tiempo lo hacemos, mucho mejor», ha explicado. «Estamos muy motivados, deseando que esto algún día acabe».

Personal sanitario durante la realización de pruebas PCR en el polideportivo de Alcañiz./I.M.

El circuito cerrado habilitado en la pista de hockey del polideportivo ha estado formado por un área de entrada, un área de toma de muestras y otra zona de salida para «evitar el contacto de unos con otros». A medida que se iban realizando las pruebas, un máximo de 15 muestras se almacenaban en una caja para su transporte y posterior análisis. «Para conocer el resultado dependerá del tiempo en que se puedan procesar, ya que se están realizando muchas pruebas a la vez», ha explicado el personal sanitario.

Realización de prueba PCR en el polideportivo de Alcañiz./I.M.

Personal sanitario depositando las muestras en una caja catalogada./I.M.

El circuito ha estado custodiado además por agentes de la Guardia Civil, que han asegurado en todo momento el orden de llegada y la distancia de seguridad de los menores acompañados de un adulto, y del resto de personas citadas. «Normalmente los niños están todos muy concienciados gracias a los colegios, nos podrían dar clase a cualquiera de nosotros de cómo debemos actuar. Ojalá los adultos tuviéramos la misma consciencia que tienen estos niños», ha recalcado Fernández.

Menores acompañados por un adulto llegan al polideportivo para realizarse la prueba./I.M.

Asimismo, han estado presentes representantes del consistorio alcañizano, encabezados por Ignacio Urquizu, el primer edil, quien ha indicado que el procedimiento realizado este domingo va a permitir dar mayor fluidez al centro de salud, que se encuentra en continuo trabajo, a raíz del aumento de casos. «Esta jornada tiene el objetivo de agilizar el trabajo, para que en los próximos días se tengan ya los resultados, se pueda seguir desarrollando el trabajo de los rastreadores y se conozca mejor el diagnóstico del virus en Alcañiz», ha explicado.

Se prevé que en los próximos días la situación sanitaria continúe siendo «complicada», según ha matizado Urquizu. «Son números muy elevados, pero para poder facilitar el trabajo en la próximas semanas es bueno saber cómo está la situación de todos los casos que venimos registrando». El alcalde ha mostrado «el máximo respeto» a las personas afectadas y ha agradecido el refuerzo con el que se cuenta para hacer frente a la situación. «Cuando los números son elevados hay que poner muchos recursos para saber qué es lo que esta pasando».

El personal sanitario, por su parte, ha vuelto a incidir en la importancia de la responsabilidad individual y el cumplimiento de las normativas. «Los sanitarios estamos obsesionados con tanto contagios, incidimos en lo mismo. Se contagia fácilmente y te sientes con una impotencia tremenda cuando vez que los resultados no son los que nosotros querríamos conseguir».

Mientras la situación no cambie continuarán trabajando «sin horarios» tanto en las pruebas diagnósticas como en la administración de las vacunas. «Somos muy rápidos, hasta que no acabamos las dosis que tenemos y no atendemos la gente que tenemos programada, no paramos».