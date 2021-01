El covid-19 no da tregua en Alcañiz y este sábado Salud Pública ha notificado otros 56 nuevos casos en la zona básica, 49 de ellos correspondientes a la capital del Bajo Aragón. Las llamadas a la responsabilidad ciudadana y conciencia cívica siguen si obtener los resultados esperados y el virus ha provocado el cierre de aulas, negocios, bares y todo tipo de establecimientos.

Hace más de una semana que la transmisión es comunitaria y prácticamente en todos los sectores, centros de trabajo, colegios y grupos de amigos y familias hay algún caso. La Atención Primaria sigue desbordada y la presión asistencial en el Hospital ha provocado la medicalización del Hogar Santo Ángel, donde el viernes por la tarde ya fueron trasladados cinco pacientes no covid.

Además, Salud Pública ha confirmado ya que este domingo realizarán PCR a los escolares de Alcañiz que hayan tenido contacto con positivos en la Cuidad Deportiva Santa María a partir de las 11.00. La decisión se toma ante la «saturación» del centro de salud; que el viernes comunicó a los centros escolares la imposibilidad de realizar PCR a aulas enteras. De hecho, se estaban dando indicaciones de que los menores se confinaran en casa sin cita para la prueba diagnóstica.

Aunque DGA no notificó el cierre de ninguna clase esta semana en los colegios de Alcañiz, hay al menos dos aulas cerradas en la guardería Santo Ángel, varias en los colegios de primaria y más de un centenar de estudiantes del IES Bajo Aragón están confinados por haber tenido contacto directo con positivos.

Del colegio Santa Ana, acudirán a las pruebas PCR 24 alumnos del aula de Quinto de Primaria. Además, los alumnos de Primero A del colegio Juan Lorenzo Palmireno han sido citados a partir de las 12.00 en la pista de hockey. Del colegio Emilio Díaz se someterán a PCR los 15 alumnos de Segundo de Primaria A y tres alumnos de Sexto de Primaria.

Del colegio público Juan Sobrarias no se ha citado a ningún alumno al carecer de contactos estrechos con positivos. Lo mismo ocurre en el colegio San Valero, donde pese a que hay tres alumnos positivos no existen «contactos estrechos» dentro de las aulas. «Consideran contacto estrecho a estar sin mascarilla más de 15 minutos, estar a menos de un metro y medio de distancia o ambas. No es el caso de ningún alumno del centro», indican desde dirección.

La dirección del IES ha enviado un comunicado a las familias -extensible a todos los centros educativos de la ciudad- en las que trasladan un mensaje del Ayuntamiento de Alcañiz. «Es muy común compartir horas de ocio con compañeros de clase. Pero dada la situación actual, es muy recomendable que las familias y los compañeros de clase eviten quedar fuera del horario escolar, en especial los fines de semana», dice la carta.

No obstante, los positivos en el instituto no se habrían contagiado en clase y el rastreo allí estaría bastante controlado. Además, Sanidad ha ido citando a los estudiantes afectados en el Centro de Salud de Alcañiz para la realización de PCR, por lo que ningún aula del IES acudirá a las pruebas que van a realizarse en la pista de hockey.

Esta no es la primera vez que los sanitarios salen del ambulatorio para hacer pruebas diagnósticas. El lunes se realizaron casi 70 pruebas en el pabellón de Valdealgorfa.

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha explicado que sólo se van a someter a pruebas diagnósticas los alumnos que hayan estado en contacto con positivos siguiendo los protocolos habituales. «No se cita a todo un colegio entero», ha aclarado. «Esto se hace para agilizar las pruebas y concentrarlas en una jornada», ha dicho el primer edil.