Sánchez vuelve a anunciar el convenio de transición justa para Andorra aunque sin comprometer plazos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reiterar este miércoles en el Congreso que en cuanto se cuente con los informe preceptivos se lanzará el concurso de concesión de la capacidad de acceso al nudo de Andorra que ha dejado libre la Térmica y que se firmará el convenio de transición justa para la Villa Minera aunque sin especificar fechas ni plazos cuando ya ha pasado más de un año desde el cierre de la Central y dos años y medio desde del compromiso de la ministra Teresa Ribera en Andorra.

De esta forma ha contestado el presidente al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien le ha preguntado durante la sesión de control al Gobierno en qué medida cumple el proyecto de presupuestos de 2022 los puntos firmados en el acuerdo de investidura. El diputado turolense le ha recriminado que muchas infraestructuras acordadas no avanzan como deberían, entre ellas la A-68, y que es «discutible» que se puedan aplicar los 4.200 millones para el Reto Demográfico previsto en el borrador de presupuestos. El aspecto positivo es la inclusión de las ayudas al funcionamiento de empresas de Teruel, Cuenca y Soria aunque «necesitan de una dotación económica». Guitarte ha advertido que si estos y otros asuntos no se subsanan con el trámite de enmiendas no se va a cumplir con los plazos del acuerdo de investidura por lo que ha instado al Gobierno a cerrar unos presupuestos «con partidas suficientes para cada punto y ejecución presupuestaria completa para hacer realidad todos los acuerdos al 100%». No obstante, no ha hecho referencia a qué ocurrirá con su voto de cara a la votación de los presupuestos cuando lleguen al Congreso.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha preguntado al presidente del Gobierno sobre el cumplimiento de los presupuestos / @Congreso_Es

«Desde que firmamos el acuerdo de investidura hemos optado por el consenso y el acuerdo. Apostamos por una posición critica y constructiva con propuestas en el parlamento y en cada reunión con los ministerios. Honestamente se puede decir que nosotros hemos cumplido de manera holgada pero para cumplir su parte del acuerdo necesitamos mayor voluntad política, superar los enunciados y pasar a los presupuestos con cantidades suficientes para cada proyecto cumpliendo los plazos y con una ejecución posterior eficiente eficiente», ha reclamado Guitarte.

Por su parte, Sánchez ha reivindicado que tanto en los presupuestos de 2021 como en el borrador de 2022 el Gobierno está realizando una orientación hacia el reto demográfico «rotunda rotunda». «Alguna vez me llevo las críticas de alguna presidenta de comunidad autónoma por llevar a cabo una apuesta decidida y firme por la descentralización pero lo estamos haciendo con la ubicación de nuevas sedes de distintas instituciones en Soria, León, Ponferrada… tenemos una mirada no solo de cohesión social sino también territorial para todos los proyectos que ponemos en marcha. Los fondos europeos también tienen esa perspectiva de cohesión territorial para que la reindustrialización y la creación de oportunidades sea en todos los territorios y no se concentre en algunos», ha afirmado el presidente, quien también ha destacado que en los presupuestos de 2022 se incluirán 4.200 millones de euros para el plan de 130 medidas para el Reto Demográfico que se aprobó en la última conferencia de presidentes en Salamanca.