Se agrava el brote de coronavirus en Caspe al pasar en un día de 6 a 11 positivos

El brote de coronavirus en el Bajo Aragón-Caspe se agrava y ya suma 11 casos confirmados de Covid-19, cinco más que ayer lunes. Los casos se sitúan en tres domicilios distintos y no solo en uno como hasta ayer por lo que han aumentado también los contactos de los contagiados, todos ellos trabajadores de empresas frutícolas de la comarca. Hoy se ha tomado una muestra para realizar la prueba PCR a 21 personas.

Los focos se sitúan en tres casas de la zona de salud de Caspe. Por un lado, a los seis positivos convivientes en la Ciudad del Compromiso confirmados ayer lunes se les ha sumado otro compañero más. Las otras cinco personas que residen en la misma vivienda hasta el momento no han dado positivo pero permanecen en cuarentena en la misma casa.

Por otro, hay otros dos domicilios en los que se han detectado cuatro positivos en total y se está estudiando a sus allegados. Dos contagiados son convivientes y ya se le ha realizado hoy la prueba PCR a 21 de sus contactos; y otros dos residen en otra casa y también se está estudiando a sus contatos.

Comarcas vecinas en Fase 2

El rebrote de Caspe se dio a conocer este lunes unas horas más tarde del anuncio de DGA de hacer regresar a la fase 2 a las comarcas oscenses de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca. Entre estas tres comarcas suman 24 casos de los 33 notificados en Aragón. De hecho, por la mañana, el ministro de Sanidad situó al rebrote de Zaidín como «el único que preocupa actualmente al Ministerio en territorio nacional».

Como explicaron en rueda de prensa desde DGA, se trata de brotes que se han detectado en los últimos días también en Binéfar y alrededores entre trabajadores en el entorno agrícola, exportaciones e industrias. En Zaidín se ubica el más importante localizado en una empresa de frutas donde el domingo se efectuaron 187 pruebas PCR y test serológicos. Se han dado 14 positivos que, según el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, «irá en aumento».

El presidente aragonés, Javier Lambán, aseguró el jueves antes de saltar este foco, que si fuera necesario se restringiría de nuevo la movilidad en caso de brotes del virus. Es por ello, que pidió «responsabilidad» a la ciudadanía, mensaje que reiteró ayer la consejera. Sira Repollés reconoció que no se puede prohibir ya que es una cuestión que solo se puede aplicar en estado de alarma, por ello «recomendó no salir ni entrar a estas comarcas». Falo destacó que no implica volver al «confinamiento» y apeló también a la responsabilidad social.