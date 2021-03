«Se puede expresar violencia de género con muy pocas palabras»

¿Como elaborasteis el cómic?

¿Cómo queda reflejada la violencia de género?

Claudia (C): Escogimos dibujar varias etapas de una misma pareja. Primero están todos con los amigos y luego…

A: …cada uno va por su parte. En un inicio ella viste como le apetece y después él la obliga a hacer cosas que ella no quiere hacer…

C: ¡Empieza a controlarla!