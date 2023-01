Se retrasa la implantación en Aragón de la videoconsulta médica

La implantación del servicio de videoconsulta en Aragón que debía entrar en marcha antes de final de 2022 se ha retrasado y no se presentará hasta dentro de un mes según fuentes del Salud. Además, la puesta en marcha de este servicio que complementará la atención presencial y que será opcional y siempre consensuado entre las dos partes, tanto el paciente como el médico; se realizará de forma paulatina entre los diferentes sectores.

No se activará en todos los consultorios sino solo en aquellos que se adhieran al programa. Los usuarios se podrán conectar desde cualquier lugar a través de la app del Salud desde un dispositivo móvil o también desde su propio consultorio. Por sus características, hay poblaciones que podrán asumirlo y otras que no. En su puesta en marcha jugarán un papel esencial los ayuntamientos de los municipios con consultorio médico, los que no son cabecera del centro de salud. Con estos consistorios el Salud debe acordar que su consultorio, ubicado en un edificio municipal, pase de estar abierto una o dos mañanas entre semana, las que pasa consulta el médico, a todos los días para que acudan los vecinos a realizar la videoconsulta. Para ello, el Ayuntamiento se tiene que encargar de tener a una persona que abra y cierre el consultorio diariamente y compre una tableta electrónica con conexión a internet de calidad.

Es una herramienta que también podrán usar los médicos de los consultorios para realizar interconsultas con su hospital de referencia.

La iniciativa que sirve a este proyecto como piloto es la que se puso en marcha a finales de 2020 durante la pandemia para comenzar a implantar las videoconsultas con las residencias de mayores. La DGA estrenó el plan en Calaceite y otros siete centros de salud turolenses fueron los primeros en implantar las videoconsultas con las residencias. No obstante, dos años después en Calaceite las videoconsultas ya no se emplean. Según aseguran fuentes del centro de salud, los ancianos prefieren una atención presencial.

Precisamente su aceptación entre profesionales y usuarios es una de las principales incógnitas. Desde el Salud insisten en que «no se va a imponer» ni a los pacientes que no tienen recursos ni capacidades ni tampoco a los facultativos. Además, siempre tiene que existir un «consenso» entre las dos partes y siempre que una de las dos no quiera se optará por la vía presencial.