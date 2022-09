Aragón implantará antes de 2023 la videoconsulta médica «consensuada»

Aragón pondrá en marcha antes de que termine el año un servicio de videoconsulta que complementará la atención presencial y que, como insisten desde el Salud, será opcional y siempre consensuado entre las dos partes, tanto el paciente como el médico. Todo el sistema ya se está implementando y se activará primero en un consultorio de cada sector sanitario para ir evolucionando de forma «natural» a medida que se vaya solicitando. Comenzará además en las residencias de mayores.

Los usuarios se podrán conectar desde cualquier lugar a través de la app del Salud desde un dispositivo móvil o también desde su propio consultorio. En su puesta en marcha jugarán un papel esencial los ayuntamientos de los municipios con consultorio médico, los que no son cabecera del centro de salud. Con estos consistorios el Salud quiere acordar que su consultorio, ubicado en un edificio municipal, pase de estar abierto una o dos mañanas entre semana, las que pasa consulta el médico, a todos los días para que acudan los vecinos a realizar la videoconsulta. Para ello, el Ayuntamiento se tiene que encargar de tener a una persona que abra y cierre el consultorio diariamente y compre una tableta electrónica con conexión a internet de calidad. El Salud ya admite que hay poblaciones que podrán asumirlo y otras que no. «No entendemos que la financiación sea limitante porque ahora las tabletas no son caras pero sí tienen que asumir la logística de la apertura y el cierre y disponer del ancho de banda necesario. Hay ayuntamientos que tendrán capacidad y otros que no para esa gestión. Es difícil saber cómo se desarrollará, habrá respuestas ad hoc en cada municipio», apunta el director general de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios del Departamento de Sanidad de Aragón, Juan Coll.

Es una herramienta que también podrán usar los médicos de los consultorios para realizar interconsultas con su hospital de referencia.

La iniciativa que sirve a este proyecto como piloto es la que se puso en marcha a finales de 2020 durante la pandemia para comenzar a implantar las videoconsultas con las residencias de mayores. La DGA estrenó el plan en Calaceite y otros siete centros de salud turolenses fueron los primeros en implantar las videoconsultas con las residencias. No obstante, casi dos años después y con una incidencia del covid mucho menor en Calaceite las videoconsultas ya no se emplea. Según aseguran fuentes del centro de salud, los ancianos prefieren una atención presencial.

Precisamente su aceptación entre profesionales y usuarios es una de las principales incógnitas. Desde el Salud insisten en que «no se va a imponer» ni a los pacientes que no tienen recursos ni capacidades ni tampoco a los facultativos. Además, siempre tiene que existir un «consenso» entre las dos partes y siempre que una de las dos no quiera se optará por la vía presencial. «El objetivo es introducir un nuevo canal para la atención sanitaria, no sustituye a la atención clásica ni a la telefónica», remarca Coll.

Las videoconsultas en las residencias durante la pandemia sirvieron para conocer en qué debía mejorar el sistema y se ha utilizado como base a la hora de elaborar la puesta en marcha de la videoconsulta. Detectaron que debían cambiar la forma de ponerse en contacto porque entonces a veces iniciaba la llamada el profesional sanitario y desde el centro no estaban receptivos, lo que conllevaba una pérdida de tiempo. Por eso ahora se está creando una ventanilla única de fácil acceso para profesionales y pacientes con una sala de espera virtual como las de los consultorios en la que guardarán su turno los enfermos.

Las videoconsultas son uno de los siete proyectos ya licitados por el Salud por un valor de 1,5 millones de euros enmarcados dentro de los fondos del Programa de mejora de la eficiencia y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la salud digital para el periodo 2022 al 2024. Por el momento se han sacado a concurso el 25% de los fondos.