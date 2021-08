El sector de Alcañiz registra 19 casos de coronavirus

El sector sanitario de Alcañiz ha notificado este lunes 19 casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas según datos de Salud Pública. Los cifras más altas en esta jornada corresponden a las zonas básicas de Alcañiz (6) y Valderrobres (5).

En la comarca del Bajo Aragón Caspe -cuya capital concluye este lunes sus «no fiestas»-, se han registrado otros 6 nuevos positivos entre las zonas básicas de Caspe (3) y Maella (3). Cabe destacar que la Ciudad del Compromiso es el municipio de más de 10.000 habitantes con la incidencia acumulada a 7 días más alta de Aragón. Con los últimos datos registrados el 15 de agosto se sitúa en 448,8 casos por 100.000 habitantes, bastante por encima de Tarrazona, la segunda ciudad más afectada con 341.

La alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles ha explicado este lunes que desde el Ayuntamiento siguen «expectantes» y «temen» que los positivos aumenten de cara a los próximos días. Ha detallado además que el primer día se produjeron alguna fiesta no autorizada «aprovechando» que las fuerzas de seguridad estaban en otros servicios. «Abusaron de la no fiesta. Estamos en un índice muy elevado. Imagino que los casos de contagios de las no fiestas irán apareciendo a lo largo de la próxima semana», matizaba.

Otras zonas básicas que han notificado nuevos casos son Híjar (1) y Calanda (1). Por su parte la comarca de Cuencas Mineras no ha registrado nuevos contagios. En el Hospital de Alcañiz permanecen ingresados cuatro pacientes covid según la última actualización.

A nivel regional Aragón ha notificado 160 casos, confirmándose la tendencia a la baja, aunque en domingo se realizan menos pruebas. 85 positivos corresponden a la provincia de Zaragoza, 58 a Huesca y 13 a Teruel.