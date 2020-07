El sector turístico y hostelero del Bajo Aragón Histórico se resiente frente a los rebrotes

El sector hostelero está notando casi de forma inmediata la incertidumbre y el miedo provocados por los rebrorotes. En el Bajo Aragón los brotes notificados durante los últimos días han tenido efectos visibles en las terrazas. Se han visto mesas vacías o semivacías, algo que contrasta con semanas anteriores. La presencia en las terrazas ha tenido una disminución de entre un 30% y un 40%, según indican desde la Asociación Turismo Bajo Aragón. También apuntan que se han dado «cancelaciones puntuales en alojamientos», a causa de las restricciones de otras zonas de Aragón. «Las informaciones que se hicieron públicas el viernes pasado nos afectó negativamente ya ese mismo día«, ha destacado Nieves Ballestero, gerente de la asociación.

La expansión del brote con más de medio centenar de positivos ha provocado que los empresarios turísticos hayan tenido que intensificar la atención telefónica para atender las dudas de los clientes. De cara a los últimos acontecimientos los hosteleros «están intensificando» las medidas higiénico sanitarias, según indican desde la asociación. «Queremos trasladar que la hostelería está trabajando muy bien en este aspecto y que son entornos seguros», ha matizado Ballestero. Los alojamientos del Bajo Aragón reciben muchos clientes de Cataluña o Zaragoza, territorios con mayor incidencia del covid a día de hoy. Esto ha provocado cancelaciones provenientes de estas dos zonas. «Alegan que son zonas donde no se recomienda movilidad.

No obstante, estas cancelaciones puntuales se intentan «aplazar» y no suspender definitivamente. Desde la asociación indican, además, que los «planes a largo plazo» son imposibles de realizar a raíz de la situación cambiante.

Incertidumbre en otras comarcas

Por otra parte, en la comarca del Maestrazgo, una de las más turísticas del territorio, se mantiene «la precaución», aunque la zona no ha sufrido por ahora incidencias respecto a brotes de coronavirus. El volumen de visitantes no es el de años anteriores, aun así, las impresiones «son positivas» con mucha afluencia de público en zonas como Pitarque, las pasarelas de Valloré o el Puente de la Fonseca, tal como indica, Pilar Beltrán, representante de los empresarios turísticos de esta comarca. «A raíz de los rebrotes sí que va habiendo alguna anulación, no excesiva», matiza. La comarca recibe a muchos turistas procedentes de Aragón, buscando un destino «más cercano». Remarcan que el sector «está trabajando bien» aunque todo está sujeto «al día a día». «Todos pensamos que hay mucha incertidumbre, hoy trabajas y mañana no sabes si será posible».

La situación del sector en Cuencas Mineras «está tranquila», aunque también prima «la incertidumbre» frente a posibles rebrotes. La comarca recibe la afluencia habitual de los veranos, y las casas rurales presentan una buena ocupación. «A lo mejor está habiendo menos turismo de paso, pero sí que hay gente que viene a pasar dos o tres días o incluso una semana», explica Dina Sancho, presidenta de la Asociación Comarcal de empresarios de Cuencas Mineras. Otro fenómeno que destacan desde la comarca es que las reservas se están haciendo con menos tiempo de antelación. «A estas alturas ya sabíamos cómo iba a ser la ocupación hasta septiembre u octubre, pero ahora la gente va reservando con una semana de antelación, se están esperando a última hora por la incertidumbre».

Andorra-Sierra de Arcos también se está enfrentando a la incertidumbre. «Las cosas no van yendo bien por ningún sitio, está afectando a todas las comarcas«, explica Juan Ciércoles, presidente de la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. El presidente pide «sensibilidad y concreción» en las informaciones sobre los rebrotes ya que, la información generalizada afecta gravemente al sector, viendo disminuidas sus reservas

Por su parte la Asociación de Profesionales, Empresarios y Comerciantes de Caspe y Comarca asegura que la fase 2, ahora «flexibilizada», que lleva en rigor desde finales de junio en la Comarca, está «perjudicando gravemente» a los empresarios de la zona. «No son buenas noticias, se están cancelando reservas y otras actividades, a nivel empresarial está afectando en todos los sectores», explica Cristina Bret, representante de la asociación. Bret añade que, a pesar de la situación, esta asociación está preparando algunas iniciativas para seguir impulsando el comercio de la zona, siempre cumpliendo con todas las medidas de seguridad.

En el Matarraña pese a que buena parte de los empresarios consultados reconocen que tras el fin del estado de alarma tuvieron un aluvión de reservas, lo cierto es que en estos momentos ven un horizonte muy sombrío. La aparición de focos de coronavirus en Barcelona y en Zaragoza ha hecho caer buena parte de las reservas. Muchos hosteleros creen que hasta bien entrado el agosto se trabajará, como mucho, al 50%. «Vemos muy negro el futuro más inmediato. Están apareciendo focos en las zonas de las que más visitantes recibimos y las reservas están por debajo de la mitad», explicó César Lombarte, propietario de Hotel Posada Guadalupe de Monroyo, establecimiento que obtuvo el certificado Covid Free.

A nivel autonómico, el turismo rural en Aragón también sufre las consecuencias de los últimos rebrotes del coronavirus. La media de ocupación de viviendas y alojamientos rurales no supera el 25% y las perspectivas no son mucho más optimistas para el mes de agosto, según datos de la Federación Aragonesa de Turismo Rural.