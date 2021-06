Seis pueblos pactan medidas comunes para las patronales de septiembre

Los responsables de Festejos y Cultura de seis de las localidades del Bajo Aragón Histórico que celebran sus fiestas en septiembre, Andorra, Albalate, Alcorisa, Alcañiz, Oliete y Alloza, se reunieron el lunes para acordar qué pautas seguir para esos días, una vez termine el veto del Gobierno de Aragón a los festejos el próximo 31 de agosto.

De forma unánime, los ayuntamientos han establecido que no podrán celebrarse actos multitudinarios como las verbenas, los chupinazos, encierros o las presentaciones de las reinas y majas, así como eventos que puedan aglutinar a mucha gente. Sí podrán realizarse, por el contrario, eventos culturales que se ajusten al protocolo, actos religiosos y eclesiásticos, festivales de jota y visitas a capillas, calvarios y ermitas.

Las fiestas de San Macario en Andorra, las primeras en celebrarse del 7 al 12 de septiembre, no contarán con los toros de fuego, seña de identidad de la localidad. Alejo Galve, concejal del Ayuntamiento que asistió a la reunión entre los seis municipios, avanza que la realización de actos en la carpa como las actuaciones de orquestas van a ser «imposibles» de celebrar, pero que sí se llevarán a cabo actos culturales, conciertos y monólogos donde el público está sentado y se sigue el protocolo sanitario.

Las siguientes fiestas son las de Alcañiz, en honor a sus patronos la Virgen de Pueyos y el Santo Ángel Custodio, que tendrían lugar entre el 8 y el 13 de septiembre. Por segundo año consecutivo, la tradicional romería al Santuario de Pueyos no será posible por su carácter multitudinario. Sí que se realizará, por ejemplo, una presentación de los cabezudos. Irene Quintana, concejal de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz, añade que los eventos se están organizando «tal y como permite ahora mismo la legislación y las normativas».

Del 12 al 16 de septiembre se celebran las fiestas patronales de Alcorisa que, como el resto de localidades, no podrá realizar actividades que reúnan a un gran público. José Luis Guillén, concejal de Juventud y Festejos de la localidad, señala el tiempo de programación como principal problema: «Si la normativa cambiase el 1 de septiembre, nosotros no tendríamos capacidad ni posibilidad para gestionar conciertos u otro tipo de actividades», explica.

Por su parte, el alcalde de Alloza, que no pudo asistir a la reunión telemática, se muestra «conforme» con las decisiones alcanzadas por el resto de consistorios y durante sus fiestas en honor a San Blas, que se desarrollarán entre el 14 y 17 de septiembre, también se seguirán las pautas acordadas para cumplir con el protocolo sanitario.

Las fiestas de Albalate del Arzobispo en honor a su patrona la Virgen de Arcos llegarían entre el 21 y el 26 de septiembre, aunque no contarán con los típicos encierros. No obstante, la Comisión de Cultura se ha reunido para organizar actos taurinos durante el verano en los que pueda haber un seguimiento del aforo. Isabel Arnas, alcaldesa de Albalate, considera que «no es conveniente» realizar actos multitudinarios en las calles que no puedan ser controlados.

Las fiestas de Oliete, últimas en festejarse los días 13, 14 y 15 de septiembre también seguirán las líneas de actuación acordadas en la reunión. La toma de nuevas decisiones estará sujeta a la evolución de la situación sanitaria y los posibles cambios en la normativa. Los responsables de los ayuntamientos han acordado volver a reunirse próximamente.

El sector del espectáculo: en vilo

A la vista de la situación actual y debido a las restricciones, el sector del espectáculo ha visto perjudicadas gravemente sus contrataciones y sus ingresos. No obstante, hay algo más de actividad que el pasado verano.

José Enrique Pamplona, gerente de Espectáculos Masterpop, valora que el volumen de trabajo «sigue siendo muy reducido» pero que poco a poco está aumentando y que la alternativa a las fiestas como tal está consistiendo en la realización de actividades culturales en los pueblos durante los fines de semana, así como nuevas modalidades de conciertos, con espectáculos más visuales y un formato de café-concierto. Además, añade: «Aquí luego somos quijotes, que valoramos más a los de fuera que a los de casa y se están contratando más cosas con las empresas de otras provincias que con las de aquí», lamenta. Destaca la iniciativa de la Diputación Provincial de Zaragoza, que publicó una línea de ayudas para que los ayuntamientos contraran cultura y espectáculos. «Y la única condición fue que fueran empresas de la provincia de Zaragoza», explica.

También los espectáculos taurinos siguen afectados. El ganadero albalatino Raúl Izquierdo detalla que el volumen de trabajo del año pasado ha sido muy bajo y adelanta que este verano también «pinta bastante flojo». En las calles, donde hay muchos espectáculos normalmente, no se hace ningún evento. Izquierdo también señala la problemática de la infraestructura y el presupuesto: «Todos los eventos que se van a realizar van a ser en plazas. Hay pueblos que tienen plazas con asientos y pueden controlar el aforo, por lo que sí apuestan por los festejos. Pero muchos de los pueblos que tienen que alquilar una plaza portátil para cumplir con las normativas no pueden afrontar el gasto». Izquierdo reivindica que los ganaderos han tenido que continuar sacrificando animales por el coste de su mantenimiento a la espera de un cambio en la situación. «Con las ayudas no vamos arreglar nada. Se agradecen, pero lo que necesitamos es volver a trabajar igual que está trabajando al aire libre cualquier sector. Está la cosa muy fastidiada», señala.

Merche Almolda, de DISCOANIMA, empresa andorrana dedicada a las discomóviles y los castillos hinchables, prevé que este verano va a ser parecido al anterior: «Contrataciones hasta ahora hemos hecho muy poquitas. De momento, tenemos una inauguración porque fiestas en los pueblos todavía no se pueden hacer».

Hasta la fecha, el Gobierno de Aragón ha convocado, en el BOA del 30 de octubre 2020, subvenciones por una cuantía total de 967.750 euros a las empresas que constituyen el sector cultural aragonés para paliar los efectos de la pandemia en la industria. Además, volvió a convocar ayudas en abril de este año por importe de 1.760.000, de los cuales 485.000 son destinados a la producción de espectáculos de artes escénicas de teatro, danza y circo.