Sello del Bajo Aragón Histórico en el Trail Valle de Tena: Deportistas de tres clubes destacan en la 80K y los relevos

El Trail Valle de Tena ha vuelto a dejar un importante protagonismo para los corredores vinculados al territorio. La cita pirenaica, una de las pruebas de referencia del calendario nacional de carreras por montaña, ha contado con representación del Matarraña Team, La Cordada y la Maestraña CMX, con resultados destacados en las diferentes modalidades.

El gran resultado llegó de la mano de Samuel García, corredor del Matarraña Team, que logró la segunda posición absoluta en la prueba reina del Trail Valle de Tena. El atleta completó los 80 kilómetros y 6.820 metros de desnivel positivo en 14 horas y 15 minutos, en una carrera especialmente exigente por la distancia, el desnivel y unas condiciones meteorológicas marcadas por el calor, pero en la que García supo gestionar el esfuerzo y mantenerse en la lucha por las primeras posiciones hasta alcanzar la meta.

García explicó tras la carrera que cruzar la meta en segunda posición fue «todo felicidad y alegría», especialmente después de una prueba tan larga y exigente. El corredor del Matarraña Team destacó además la importancia de haber sabido gestionar las condiciones meteorológicas, con temperaturas cercanas a los 30 grados durante la parte final de la carrera.

Samuel García resiste al calor

La Ochoa, la prueba reina del fin de semana, llevó a los participantes por algunos de los sectores más exigentes del Valle de Tena, incluyendo el ascenso al Garmo Negro, de alrededor de 3.000 metros de altitud. Sin embargo, para García el tramo más complicado llegó en la parte final. La zona de alta montaña se concentró durante los primeros 50 kilómetros, cuando las temperaturas todavía eran más bajas debido a la salida de madrugada. El problema llegó posteriormente, con el descenso hacia el valle y el aumento de las temperaturas.

Samuel García durante el Trail de la Valle de Tena este pasado fin de semana / Cedida

«Sin lugar a dudas, para mí la zona más dura fue la última subida», explicó el atleta, que tuvo que afrontar la parte final de la carrera después de acumular más de doce horas de esfuerzo y con el calor apretando con fuerza. Su capacidad para gestionar esas condiciones resultó decisiva. El líder de la carrera durante buena parte del recorrido tuvo que abandonar, mientras García consiguió mantener el ritmo y alcanzar la segunda plaza absoluta.

El resultado confirma además el buen momento del corredor, que esta temporada ya ha afrontado pruebas de enorme exigencia como la Travesera Integral de Picos de Europa. Ahora, su próximo objetivo será defender la segunda posición que ocupa en la Copa de Aragón, con una prueba de 20 kilómetros en San Martín de Moncayo dentro de dos semanas.

Amplia representación del Maestraña CXM y La Cordada

La representación del territorio también brilló en la carrera de relevos 8K. El equipo de la Maestraña CXM, formado por Alba Loras, Germán Castel e Irene Guarc, se proclamó ganador de los relevos mixtos, con un tiempo final de 13:09:55.70, después de completar los diferentes relevos de la prueba.

Loras celebró en sus redes sociales el triunfo destacando precisamente el carácter colectivo de la experiencia y el objetivo inicial del equipo: disfrutar de la montaña y de la competición. La atleta reconoció que no esperaban cruzar la línea de meta en primera posición y puso en valor todo lo vivido durante la carrera.

La presencia territorial se completó con una amplia participación en las modalidades individuales. En la 4K masculina, Nacho Torre Solá, del Matarraña Team, finalizó en la 71ª posición de su categoría. En la categoría femenina de la 4K, el Matarraña Team contó con Laura Pérez Pitarque, que terminó 12ª, y Miriam Llop Bielsa, 14ª.

También hubo una nutrida representación de La Cordada. En la 4K participaron Javier Lizana, David Estopiñán, Celia Caldu, Carlos Pellicer, Eva Jiménez y Luis Cascales, mientras que Beatriz Ariño tomó parte en la 2K. Entre ellos destacó especialmente David Estopiñán, que completó la 4K en 11 horas y 51 minutos, y Javier Lizana, quien protagonizó uno de los gestos más destacados de la participación territorial al detenerse para ayudar a otro corredor que se encontraba desfallecido y acompañarlo hasta la llegada de las asistencias. En la 2K, Beatriz Ariño también firmó una destacada actuación, completando el recorrido en 4 horas y 21 minutos.