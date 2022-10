Sergi Sánchez: «El Matarraña es un lugar inigualable para la práctica de ciclismo de montaña»

¿Cuál es tu trayectoria deportiva?

Llevo muchos años ya corriendo en enduro y en descenso. Pero en Cross Country empecé después del covid, hace 2 años. Este año he corrido 14 pruebas y en todas he quedado en el Top-20 en mi categoría. En los últimos meses gané una ultramaratón en el Campeonato de Cataluña, quedé segundo en Bugarra junto con Javier Árias, y en Montalbán el año pasado hice una muy buena carrera. Yo me voy llevando sorpresas y como digo siempre: si no vas a las carreras ni las disfrutas y mucho menos tienes posibilidad de ganar. En mi caso toda la vida me han gustado este tipo de deportes.

¿Te esperabas este triunfo en Ejulve?

Para nada. Cuando crucé meta sentí una gran satisfacción solo por el hecho de haber finalizado. La sorpresa fue tremenda cuando me dijeron que había sido campeón de Aragón en Master 30. Me quedé en shock, no me lo esperaba. Me costó 12 horas completar los 160 kilómetros de la Ultra. Fue una carrera muy divertida pero muy dura. La media de velocidad en este tipo de ultra maratones suele ser de 16 o 17 kilómetros por hora y en la de Ejulve fue de 14. Eso da idea de la dureza de la prueba. Además hubo un rato que diluvió, nos hizo mucho viento y fueron muchas horas de noche al amanecer ahora tan tarde. Ultra para mí es sinónimo de conocer muchas cosas en un día y de superación. A nivel de preparación hay que llevar un plan de entreno y aunque yo no lo llevo en el sentido estricto, estoy todo el día sobre la bicicleta. En el kilómetro 146 había un punto de corte y estaba a tan solo 10 minutos de que se cerrase. Ya a los 30 kilómetros de salir, el pelotón llevaba más de 1 hora de retraso debido a las condiciones. Mucha gente abandonó.