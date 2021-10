El Servicio de Hospitalización a Domicilio de Alcañiz seguirá admitiendo pacientes

El servicio de Hospitalización a Domicilio de Alcañiz se mantendrá durante las próximas semanas pese al riesgo de paro sufrido en los últimos días. Un médico internista retrasará su baja paternal, prevista en noviembre, para apoyar al equipo de Medicina Interna en la situación coyuntural de saturación de pacientes.

El director del centro, Pedro Bono, ha confirmado que no habrá ningún cambio gracias a esta reestructuración. Es el equipo de Interna el que valora cuántos pacientes ingresan en la medicalización domiciliaria, pero se seguirán admitiendo personas mientras se pueda llegar a todo. El director del centro reconoció el esfuerzo y compromiso de los profesionales del Hospital y espera que la falta de especialistas se resuelva a la mayor brevedad posible.

La plantilla de Interna está formada por 11 médicos, pero faltan 4,5 (por bajas maternales, concurso de traslados desierto y una media jornada). Cada día trabajan cuatro facultativos en Alcañiz y otro en domicilio.

Este miércoles se alertó del «cierre inminente» de este servicio que, ante la saturación del Hospital ya podría admitir a más pacientes de los ocho actuales, una cifra ya muy por debajo de la habitual debido a la falta de facultativos. De «información excesivamente alarmista» ha calificado esta alerta lanzada desde el equipo del servicio la consejera de Sanidad esta mañana en la atención a medios en un acto. «En Alcañiz estamos en una situación de un poco menos de número de efectivos respecto a los que tenemos habitualmente, lo cual no quiere decir que no procedamos a la sustitución inmediata en cuanto tengamos disponibilidad de estos profesionales», dijo Sira Repollés, quien aseguró que «no se va a cerrar la atención domiciliaria, sino que simplemente se va a reestructurar y adecuar al número de efectivos que tengamos en este momento».