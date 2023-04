SHO-HAI: «En la música no se para de evolucionar. Me hago mayor y me interesan otros temas»

Recientemente publicó el nuevo disco ‘Polvo’. ¿Qué se plasma en él?

Siempre se suele decir que el último disco que ha sacado un cantante es el más personal de todos. Refleja la situación que ha vivido la sociedad en los últimos años, así como algunos asuntos personales que me ha tocado vivir. Esto ha hecho que en estas canciones hable con el corazón en la mano. Hay amor, desamor, momentos más «vacilones» y fiesteros. Los raperos llevamos el ego siempre alto (ríe). Pero estoy muy contento con la reacción del público. Ya llevamos seis meses de gira y está yendo muy bien.

¿Cómo ha ido evolucionando su música a lo largo del tiempo?

Yo diría que he evolucionado en la vida, por lo que, a la hora de contar mis cosas, se nota la madurez. Me voy haciendo mayor y me van interesando otros temas. Principalmente ha cambiado eso, pero es verdad que en la música no se para de evolucionar y aprender, porque a la hora de grabarla y estructurarla siempre van saliendo nuevos aparatos y tecnologías que permiten incluir novedades. Pero yo no soy cantante, yo juego con el lenguaje, por lo que ahí es donde principalmente voy experimentando.

Son muchos años haciendo música a nivel internacional...

Sí, ya hace 25 años desde que publicamos el primer disco de violadores del verso y es verdad que en Latinoamérica nos tienen especial cariño, donde nos consideran un gran referente. Es la suerte de las puertas que nos abre nuestro idioma, ya que en el resto de Europa es más difícil ir a tocar con nuestras canciones. Pero es verdad que es increíble el cariño que me da la gente. Me sigue sorprendiendo que me paren por la calle.

¿Tiene en mente nuevos temas junto a Kase-O?

Mi relación con Kase-O es la misma que con R de Rumba o Lírico, los otros raperos que componían el grupo. Es verdad que en Zaragoza me junto más con el primero de ellos, pero a todos los quiero como a hermanos. A Kase-O lo conozco desde hace muchos años y me encanta trabajar con él. Nos metemos en el estudio y fluyen solas las ideas. Así que seguro que algún día sacamos alguna canción juntos de nuevo. De hecho, seguimos en contacto los cuatro. En mi último disco nos volvimos a reunir en uno de los temas.

¿Qué recuerdos guarda de la etapa en la que trabajaron todos juntos?

Fue una etapa muy bonita y me parece que fue ayer cuando nos juntábamos los amigos de toda la vida a hacer lo que nos gusta, crear rap. Eso es siempre una experiencia increíble. También hay discusiones a veces, como en las mejores familias, pero siempre lo solucionamos.

Tras el nuevo disco, ¿en qué proyectos está trabajando ahora?

Estoy terminando la gira de este año y probablemente me salga algún festival nuevo, como el de Caspe del día 22 de abril, y algún concierto en Zaragoza. No obstante, yo nunca paro. Siempre estoy escribiendo alguna letra o tomando apuntes de lo que se me ocurre.

El sábado actuarás en Caspe. ¿Conocía la localidad?

Estuve hace bastantes años comprando en el outlet de Adidas, como hace mucha gente. Sin embargo, no he vuelto a ir, por lo que tengo muchas ganas. Me apetece conocer la ciudad y empezar a rimar con la gente que venga a verme. Va a ser un día estupendo.

¿Qué le parece el festival Frecuencia Cincuenta 700?

Es increíble. Congrega a multitud de grupos de rap, reggae y otros estilos musicales durante todo el día. Por todo ello, cuando me lo propusieron no lo dudé ni un segundo. Lo pasaremos muy bien.

¿Qué le parece el cartel del festival?