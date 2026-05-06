Aragón Sonoro se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del verano, creciendo edición tras edición en público, ambición y proyección. El festival de Alcañiz afronta su edición de 2026 —que se celebrará los días 23, 24 y 25 de julio— en su momento de mayor madurez, tras reunir cerca de 12.000 asistentes en su última convocatoria. «Hemos conseguido algo casi imposible, que es convertir el Aragón Sonoro en uno de los festivales gratuitos más importantes de España y no es fácil. Llegar aquí es súper complejo, caerse de aquí es muy fácil. Hay que seguir trabajando a muerte», explica Luis Costa, promotor del evento.

Desde el Ayuntamiento aseguran que la edición de este 2026 presenta «un cartel que tiene mucha calidad». «Alcañiz se vuelca una vez más para un evento que nos trae 15.000 asistentes, que tiene un impacto muy positivo y que es esperado por muchos establecimientos», apunta Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz.

Un cartel que conecta generaciones

El cartel de 2026 combina nombres consolidados con propuestas actuales y emergentes. Sidecars, una de las bandas más sólidas del rock nacional, llega tras su gira latinoamericana con un directo potente y lleno de himnos generacionales. Alejo Stivel, voz y líder de Tequila, aporta el vínculo con la historia del pop-rock en español.

Sienna representa una de las propuestas más auténticas del pop alternativo actual. Malmö 040 se confirma como una de las formaciones indie más demandadas del momento. Melifluo destaca por su mezcla personal de electrónica y pop. Repion, con cinco nominaciones en los premios de la música independiente, llega como una de las propuestas más enérgicas del panorama actual. El broche final lo pondrá Supersubmarina en formato DJ set, en una sesión que promete convertirse en uno de los momentos más especiales de la edición.

Apuesta firme por el talento aragonés

Aragón Sonoro mantiene su compromiso con la escena local, dando protagonismo a artistas como Eva McBel, una de las voces con mayor proyección nacional; Effe, referente del rock aragonés; Modelo, que continúa su crecimiento en grandes escenarios; Delacueva, consolidándose como una de las propuestas más sólidas de la nueva escena; y Narel, representando el talento emergente.

La dimensión abierta y festiva del evento se amplía con propuestas que llenan las calles de música durante todo el día. Florida y Hermosso repetirán su ya icónica ruta por las calles de Alcañiz. Diego Aguas, muy querido por el público del festival y habitual en Marchica o Pirineos Sur, también estará presente. Matagüelos, una de las nuevas DJ del panorama aragonés, aportará una selección fresca y actual. También participará Alex Curreya, reconocido como mejor DJ de Aragón 2025.

La nueva ubicación se mantiene

Aunque las obras en la Lonja avanzan a buen ritmo, desde el Ayuntamiento explican que todavía no se puede garantizar que la plaza de España pueda albergar el escenario principal. Así, para agilizar los trámites y reforzar la seguridad, se ha optado por mantener gran parte del festival en el Cuartelillo.

La intención es repartir la actividad entre este espacio, la plaza del Mercado y la plaza Mendizábal. Además, se podrán instalar toldos en estos dos últimos escenarios para mejorar la experiencia de los asistentes.

Desde la promotora defienden que esta séptima edición supone «afianzar el festival a nivel nacional» y añaden que el potencial del evento está en «el valor humano» de los alcañizanos. «Cuando queremos convencer a un grupo o enseñarles adónde van a ir les ponemos vídeos de Siloé o de Sexy Zebras en la plaza de España y sus reacciones son increíbles», añaden.

Un contrato para dos años

El 21, con Luis Costa y su equipo a la cabeza, serán los promotores de la edición de este 2026 y también se encargarán de la organización de 2027, lo que, aseguran, facilita las labores de contratación. «Nos permitirá trabajar con grupos más grandes y con mucha más previsión de la que tenemos normalmente», añade el promotor.

Mientras tanto, en esta edición el festival contará con el patrocinio de Cervezas Mahou y también con Aragón TV como impulsor del escenario principal para celebrar sus 20 años de vida.

Este mismo martes comenzó la venta de las entradas a ciegas para el concierto de la noche del jueves en el anfiteatro de Pui Pinos. Con los nombres todavía por revelar, ya se han vendido un 40% de las entradas, el doble que en la edición anterior, y desde la organización aseguran que esperan poder colgar el cartel de ‘sold out’.