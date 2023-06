Sigue abierta la alcaldía de Alcañiz y Urquizu dice ahora que podría seguir si es oposición

El bastón de mando de Alcañiz sigue sin dueño y con movimientos más allá de la capital bajoaragonesa para pactar. Al menos, para cerrar la investidura del sábado y comenzar a trabajar, aunque sea sin una mayoría absoluta. Quien lo tiene más fácil con la aritmética en la mano es el PP. Miguel Ángel Estevan solo necesitaría el apoyo del concejal de Vox, Carlos Andreu, para ser alcalde en segunda votación, en la que cogería el bastón de mando aún empatando con la suma PSOE+PAR+IU al ser la fuerza más votada. Por el momento, tanto Estevan como Andreu no se pronuncian.

El único partido con llave de gobierno que se ha posicionado es Teruel Existe, cuyo único concejal, Joaquín Egea, mantiene que se votará a sí mismo.

Este voto deja al PSOE sin opciones de gobierno y por ello, el alcalde en funciones, Ignacio Urquizu, y por eso está negociando un cambio de postura pero no con Egea, con quien la relación es tensa desde hace años, sino con la dirección de Teruel Existe. Está intentando que Alcañiz entre en las negociaciones globales de los dos partidos para conformar la Diputación de Teruel y Comarcas y que sea su partido el que obligue a Egea a rectificar. «Vamos a ver si en ese pacto global entra Alcañiz. Tomás Guitarte considera que Egea se precipitó al decir rápidamente que se votaría a sí mismo en la investidura», afirma Urquizu.

El candidato socialista a la reelección adelanta también que se está planteando seguir los cuatro años de legislatura como líder de la oposición si no es investido alcalde y no marcharse para facilitar el relevo como dijo en una entrevista concedida a La COMARCA durante la campaña electoral. «Viendo la situación lo estoy reflexionando porque considero que necesito cuatro años más para cambiar la ciudad. A ver qué pasa el sábado, soy optimista», adelanta.

No obstante, Egea se mantiene en que la ciudadanía lo ha colocado en la oposición y que se votará a sí mismo en la investidura. Considera que la ciudadanía lo ha colocado en la oposición y que se votará a sí mismo en la investidura porque ningún partido le ha planteado un programa de gobierno. Muestra también su malestar porque Urquizu le haga responsable de facilitar un posible gobierno PP-Vox. «No me gusta que se nos intente culpar de algo que nada tiene que ver con nosotros (…) No vamos a entrar en un mercadeo de sillones y malmeter en lo que dijeron las urnas con cambalaches y pactos que a veces son difíciles de explicar a la ciudadanía», afirma Egea.

El otro partido con la llave de gobierno, el PAR es favorable de un pacto de legislatura porque ve «peligrosos» los gobiernos en minoría y solo se plantea o entrar en el equipo que dirija el Ayuntamiento o ser oposición. Ramiro Domínguez ha hablado con los dos partidos pero con el PP también en una segunda ocasión con «equipo negociador».