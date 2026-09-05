Sigue en directo el acto del Pregón y Proclamación de las Damas y Reinas de las fiestas de Alcañiz 2026

Alcañiz empieza a vestirse de fiesta. Este sábado, a partir de las 19.00, La COMARCA ofrecerá en directo el acto del Pregón y Proclamación de las Damas y Reinas de las fiestas de Alcañiz 2026, una de las citas más esperadas del arranque festivo.

El pregonero será Emiliano Doñate, una figura estrechamente vinculada durante décadas a la vida festiva de la ciudad. Natural de Lumpiaque, llegó al Bajo Aragón hace más de 40 años y fue sacerdote y profesor de Religión antes de ejercer como técnico de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz entre 1997 y 2017. También estuvo implicado en la puesta en marcha de la recreación del Vencimiento del Dragón.

La presentación comenzará a las 19.00 y, a continuación, Doñate pronunciará el pregón y dejará su firma en el libro de personajes ilustres del Ayuntamiento. El acto podrá seguirse íntegramente en directo a través de La COMARCA.