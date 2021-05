Sin plazos ni asignación concreta para el Convenio de Transición Justa de la cuenca minera de Teruel

La visita de la directora del Instituto de Transición Justa, Laura Martín, este viernes a Andorra no ha servido para dilucidar ninguna de las cuestiones relativas a la firma del Convenio de Transición Justa para la cuenca minera de Teruel. Martín no ha dado plazos para la firma del esperado texto para el que, hace más de un año, ya se organizó una macro reunión en Andorra con el objetivo de potenciar la participación ciudadana en el proceso de redacción y recopilar ideas, proyectos e iniciativas. Entonces la propia Martín dijo que la firma podría retrasarse a octubre de 2020. Este viernes, sin embargo, no ha dado plazos. Sólo ha respondido a la prensa que se está elaborando un «borrador» que se presentará «próximamente».

Tampoco ha determinado cuantía económica, aunque sí ha garantizado financiación tanto europea -a través de los Fondos de Recuperación y de Transición Justa- como estatal. “¿Cuánto dinero hay que poner? El que haga falta”, ha respondido. Ha detallado que el borrador contempla las más de 140 propuestas e iniciativas que se han recogido “desde el propio territorio”.

También ha asegurado que, aunque el objetivo del convenio sería “no perder ni un solo empleo” de los 502 que había antes de cerrarse la Central en la comarca, las condiciones de Andorra son óptimas para que las cifras de empleo mejoren cuando termine el proceso.

Martín ha enumerado también algunas de las ayudas que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha puesto en marcha ya a través del Instituto de Transición Justa, como los 12 millones de euros para financiar el 75% de 24 proyectos de infraestructuras que movilizarán inversiones por valor de 16,1 millones de euros. Al respecto, cabe recordar que esta línea de ayudas responde al Plan del Carbón 2013-2018, dinero que ya estaba comprometido con proyectos como la ampliación del balneario de Ariño o la residencia de Atadi de Alcorisa desde hace más de dos años. Sí que es de nueva creación la línea concedida este mes de mayo para destinar 1,2 millones de euros a las residencias y centros de mayores de Andorra, Híjar y Alloza.

Un año después del cierre sólo funciona el desmantelamiento

Un año después del cierre de la Central Térmica de Andorra, la única actividad que está creando nuevos empleos es su desmantelamiento. Endesa, la empresa propietaria de la infraestructura, contempla llegar a los 100 empleos directos a finales de junio.

Es también Endesa la única empresa que ha puesto sobre la mesa un proyecto para gestionar los 1,3 GW que dejó libres la Central, el plan Futur-e, que combina el desmantelamiento con la implantación de parques renovables en varias fases -la tercera y última ligada a la consecución de esa capacidad que saldrá a concurso previsiblemente en octubre-.