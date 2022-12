Los sindicatos insisten en el deficiente pliego de las ambulancias e inician una campaña en change.org

“Los datos hablan por sí solos”. Así responden los sindicatos a las declaraciones de la gerente del 061, Amparo García Castelar, en Alcañiz, quien ha achacado la polémica del nuevo pliego de transporte sanitario urgente a una “mala interpretación”. Desde el Sindicato Cooperación Sindical han iniciado una nueva campaña de firmas en change.org ante los recortes en el servicio de UVI Móvil de Alcañiz, Jaca, Barbastro y Calatayud.

Desde el Comité de Empresa Transporte Sanitario de Aragón en Alcañiz, reafirman que las nuevas condiciones están «puestas sobre un papel» y que no cabe lugar a ninguna interpretación. A pesar de ciertas mejoras el contrato deja sin UVI Móvil al hospital de Alcañiz por las noches, los fines de semana y festivos, insisten. Se trata de una ambulancia secundaria para traslados de pacientes de un hospital a otro. Además, este dispositivo se queda sin médico los fines de semana en horario de día y solo contará con enfermería (lo que técnicamente se denomina SVAE), por lo que no será apto para traslados de pacientes de gravedad, tal como denuncian. «No entiendo que digan que hemos interpretado mal una cosa que está en un papel. Simplemente hemos cogido el nuevo contrato y hemos hecho una comparativa», señala David Alejos, presidente del Comité de empresa en Alcañiz, quien explica que aunque el contrato también contempla «leves mejoras», se está empeorando en otros aspectos cuyas consecuencias son «muy graves» para la población. «No tener un servicio de Uvi Móvil por las noches y tener una SVAE (no tiene médico, solo enfermería) no es bueno», añade.

Infografía realizada por SCS Transporte Sanitario Urgente./SCS

Desde el sector denuncian que la reunión mantenida este lunes con las gerentes del 061 y del sector de Teruel para aclarar las dudas e incertidumbres no ha dejado «nada claro» ni a los mismos trabajadores del transporte sanitario urgente, ni a los profesionales del hospital, con los cuales han podido mantener contacto. Insisten en que la UVI Móvil de Alcañiz lleva 20 años funcionando y «no entienden» la decisión de dejarla sin servicio en horario nocturno. «Seguimos pensando lo mismo. No es interpretación mala ni buena, es simplemente lo que hay y lo que se va a quitar», insiste Alejos.

«Cuando falte la UVI no sé cómo lo vamos a hacer»

Tras la reunión con la Junta de Personal la gerente del 061 insistía en que la UVI móvil es un recurso que se utiliza para «determinadas patologías» y que no se puede tener una UVI «parada, ni dependiendo de que se active dentro de tres, cuatro o cinco días». Sin embargo, desde el sector del transporte sanitario explican que en el área de influencia del Hospital de Alcañiz la actividad está siendo «intensa». Tanto la UME (ambulancia primaria presencial 24 horas), como la UVI móvil (ambulancia secundaria destinada a traslados interhospitalarios) están operando a pleno rendimiento. Sin ir más lejos el fin de semana pasado se realizaron 4 traslados con la UVI móvil, y además este dispositivo atendió una emergencia al estar la UME ocupada. «Aquí se sigue trabajando, sigue habiendo avisos, seguimos trasladando a gente a Zaragoza. Ahora mismo teniendo la UME y la UVI están coincidiendo avisos primarios y secundarios de traslados. Cuando falte la UVI no se cómo lo vamos a hacer«, incidía el representante del Comité de Empresa UTE Transporte Sanitario.

Además, tal como relata Alejos son «varios días al mes» en los que con el actual pliego la UVI móvil se está quedando sin médico y funciona únicamente como SVAE (Soporte Vital Avanzado con enfermería). Esto «obliga» a que muchos traslados se tengan que hacer con la UME (ambulancia primaria presencial 24 horas) ante la inestabilidad del mismo. «En teoría la UME debería atender las emergencias reales del momento. Con esta situación la zona se está quedando desprotegida, sobre todo entre semana», denuncia Alejos.

Campaña de firmas en change.org

Desde el Sindicato de Cooperación Sindical Transporte Sanitario han iniciado a su vez una nueva campaña de firmas en change.org para revertir la situación de las localidades que ven recortados sus servicios de transporte sanitario. Esta recogida de firmas tiene como objetivo «visualizar el hartazgo que sufre la población», además de exigir al gobierno de Aragón una rectificación de este nuevo contrato. «El Gobierno de Aragón tiene tiempo y capacidad económica para revertir la situación», insisten desde el SCS. «Siempre se apela a la falta de interpretación. Nuestro sindicato hicimos una infografía que refleja muy bien los recursos y la dotación que va a quedar con el nuevo contrato. Se trata de números.», insiste el portavoz del SCS en Teruel, Pedro Royo.

Desde el Sindicato de Cooperación Sindical insisten en que esta nueva ordenación del transporte sanitario urgente perjudica «doblemente» a Jaca, Barbastro, Alcañiz y Calatayud, que ya carecen de UCI en los hospitales de referencia y además durante doce horas al día no van a disponer de la UVI móvil que se hace cargo del traslado de pacientes críticos a un centro útil para su tratamiento. Estas UVIs trasladan infartos, Ictus, pacientes politraumatizados de accidentes de tráfico y neonatos. «Si no están disponibles se reduce exponencialmente las posibilidades de recuperación», aseguran.